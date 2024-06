La Selección argentina de vóley se clasificó a los cuartos de final de la VNL

El combinado nacional se metió entre los ocho mejores de la competencia en la previa a los Juegos Olímpicos.

El vóley argentino sigue de fiesta. Luego de haber logrado la tan ansiada clasificación a los Juegos Olímpicos de París, el combinado que dirige Marcelo Méndez se metió este domingo en los cuartos de final de la Liga de Naciones. La Albiceleste necesitaba que se dieran una serie de resultados para poder acceder a esta instancia, en donde jugará ante Eslovenia el próximo viernes 28 desde las 15.

Este sábado, Argentina había festejado por partida doble, ya que venció 3-0 a Bulgaria en su última presentación del week 3 y posteriormente aseguró su boleto rumbo a la capital francesa, aunque este domingo llegó la frutilla del postre. Es que nuestro país necesitaba que Serbia, Cuba y Estados perdieran sus respectivos encuentros para poder acceder en el octavo puesto a los playoffs.

Así fue como Japón derrotó 3-0 a los estadounidenses, Polonia hizo lo propio ante Cuba con idéntico marcador y en el choque decisivo, Eslovenia, que fue local, le ganó un partidazo a Serbia por 3-2 para darle la posibilidad al seleccionado argentino de disputar los cuartos de final.

Con estos resultados, nuestros representantes deberán jugar ante Eslovenia, que terminó primero en la general, el próximo viernes 28 de junio a partir de las 15 en Polonia. Este es el segundo año consecutivo que Argentina se mete entre los ocho mejores del torneo, un hito que refleja el gran nivel que viene demostrando este equipo en el último tiempo.

Argentina y Eslovenia lograron la clasificación a los Juegos Olímpicos por intermedio del ranking, algo que también consiguieron Italia y Serbia. Estos cuatro se sumaron a Francia, Polonia, Brasil, Japón, Canadá, Estados Unidos, Alemania y Egipto (por ser el mejor de Africa), quienes completan los 12 que estarán en París.

Cuartos de final

12.00 Japón vs. Canadá | jueves 27 de junio

15.00 Polonia vs. Brasil | jueves 27 de junio

12.00 Italia vs. Francia | viernes 28 de junio

15.00 Eslovenia vs. Argentina | jueves 28 de junio

Semifinales

A confirmar vs. A confirmar | sábado 29 de junio | hora: a confirmar

A confirmar vs. A confirmar | sábado 29 de junio | hora: a confirmar

Tercer Puesto

A confirmar vs. A confirmar | domingo 30 de junio de junio | hora: a confirmar

Final

A confirmar vs. A confirmar | domingo 30 de junio | hora: a confirmar