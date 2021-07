La Selección Argentina Sub 23 igualó con Corea del Sur en el último amistoso

Compartir

La Selección Argentina Sub 23 empató 2-2 ante Corea del Sur en el último encuentro de preparación antes del arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se desarrollarán del 23 de julio al 8 de agosto. Los dos golazos de Alexis Mac Allister y Fernando Valenzuela no alcanzaron y el seleccionado local lo igualó en el cierre del partido.

La Sub 23 conducida por Fernando Batista finalizó su puesta a punto en Seúl y ya se enfoca plenamente en la cita olímpica. El seleccionado nacional seguirá en la capital surcoreana hasta el 17 de julio, día en el que partirá hacia Tokio para disputar los Juegos Olímpicos. El representativo nacional integrará el Grupo C junto a Australia, Egipto y España.

Argentina formó con: Jeremías Ledesma; Hernán De la Fuente, Leonel Mosevich, Facundo Medina, Claudio Bravo; Fausto Vera, Santiago Colombatto, Fernando Valenzuela, Alexis Mac Allister; Ezequiel Barco y Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

El fixture de la Selección

Argentina en los Juegos

Olímpicos de Tokio 2020

El Sub 23 será el primero en presentarse en los Juegos Olímpicos, debido a que el 22 de julio, un día antes de la ceremonia inaugural, enfrentará a Australia desde las 7.30 de nuestro país.

El segundo partido de la Selección Argentina en el Grupo C será ante Egipto, el 25 de julio a las 4.30, y cerrará la zona frente a España, el 28 de julio y desde las 8 de nuestro país.

Batista y la relación con su

hermano, campeón olímpico

con la Selección Argentina

Fernando Batista dirigirá a la Selección Argentina Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en busca de lograr la presea de oro que logró su hermano Sergio en Beijing 2008, la segunda y última del país por detrás de Atenas 2004, bajo la conducción de un equipo con múltiples figuras como Lionel Messi, Javier Mascherano, Juan Román Riquelme, Ángel Di María y Sergio Agüero.

“Hablo mucho con Checho sobre los Juegos Olímpicos. Hablamos de las sensaciones. Principalmente, de todo lo que vive. Ver a los mejores atletas del mundo y poder disfrutarlo. Sabemos la adrenalina, los nervios que lleva cada situación que vos estás viviendo, pero no dejar de disfrutarlo. Tener esa experiencia de un hermano que lo haya vivido, que haya coronado la medalla, ¿cómo no lo voy a escuchar? Seguramente, estará haciendo fuerza como la hice yo cuando él estuvo al frente de la Selección”, expresó el entrenador en rueda de prensa.

Por último, ponderó la “convicción” en fijar un rumbo claro con los futbolistas y la necesidad de armar un ambiente de trabajo saludable para lograr los objetivos: “Soy de los que creo que cuando uno arma un buen grupo es más fácil armar un equipo. Cuando estas mucho más unido, tenés compañerismo, sentido de pertenencia, valoras el lugar donde estás y la camiseta que llevas puesta podes estar muy cerca del éxito. Nada te lo asegura, pero es factible”.

