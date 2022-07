La Selección argentina tiene calendario para el Mundial de Polonia y Eslovenia

Compartir

Luego del anuncio del cambio de sede para el Campeonato del Mundo 2022, la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) dio a conocer el calendario de competencia para el certamen que organizarán de forma conjunta Polonia y Eslovenia. Argentina será parte de la Zona F y debutará ante Irán en Eslovenia el 27 de agosto a las 12:30hs.

Los 24 equipos clasificados serán distribuidos en 6 zonas de cuatro equipos. En esta etapa, el conjunto de Marcelo Méndez se medirá ante Irán, Países Bajos y Egipto en Ljubljana. Tras el debut del sábado 27 de agosto a las 12:30hs, Argentina enfrentará a los europeos el lunes 29 a las 9hs y cerrará ante los africanos, el miércoles 31 a las 6am.

El sistema de competencia clasificará a primeros y segundos de cada zona junto a los 4 mejores terceros a la ronda de eliminación directa.

A partir de allí se jugarán octavos y cuartos de final, semifinales y los partidos por medallas a un único partido eliminatorio. Los octavos y cuartos de final serán en Gliwice, Polonia, y Ljubljana, Eslovenia, entre el 3 y el 8 de septiembre. Los semis y finales, en tanto, en Katowice, Polonia, el 10 y 11 de septiembre.

Campeonato del Mundo 2022

Fase de Grupos:

Grupo A: Ucrania (reemplazó a Rusia), Serbia, Túnez y Puerto Rico

Grupo B: Polonia, USA, Mexico y Bulgaria

Grupo C: Brasil, Japón, Cuba y Qatar

Grupo D: Francia, Eslovenia, Alemania y Camerún

Grupo E: Italia, Canadá, Turquía y China

Grupo F: Argentina, Irán, Países Bajos y Egipto

Calendario Argentina

27/8 12:30hs vs Irán

29/8 9hs vs Países Bajos

31/8 6am vs Egipto

