La selección argentina ultima detalles para jugar la final del Mundial Sub 20

La selección argentina se prepara para una nueva cita con la historia porque el equipo de Diego Placente enfrentará este domingo a Marruecos desde las 20 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile por la final del Mundial Sub 20, una corona que no logra hace 18 años, cuando se la llevó en Canadá 2007 con un plantel que tenía a Ángel Di María y Sergio Agüero entre sus máximas figuras.

Con vistas al duelo decisivo en suelo trasandino, la Albiceleste desarrollará su práctica habitual este viernes por la tarde y el sábado será la jornada final para decidir el once que irá por la gloria juvenil, aunque TyC Sports precisó algunas cuestiones que empiezan a aclararse en torno a la formación que podría elegir Placente con el regreso de una figura y una duda en el mediocampo.

La vuelta de Maher Carrizo en lugar de Ian Subiabre sería una variante que se impone después de que el atacante de Vélez Sarsfield se haya perdido la semifinal con victoria 1-0 sobre Colombia por acumulación de amarillas. Además, le aportaría una jerarquía ofensiva vital en los metros finales, ya que es el segundo máximo goleador del equipo con tres tantos en cinco partidos, por detrás de Alejo Sarco, que acumula cuatro gritos en seis encuentros.

Vale destacar que el primer lugar de esa tabla se lo reparten Lucas Michel (Francia), Néiser Villarreal (Colombia) y Benjamín Cremaschi (Estados Unidos) con cinco anotaciones. Los dos primeros tendrán la posibilidad de ampliar su cuenta personal en el compromiso por el tercer y cuarto lugar de este sábado a las 16 (hora argentina).

Según precisó la cadena deportiva, la modificación de Carrizo por Subiabre abriría la puerta a un cambio de esquema para pasar al 4-3-3 con la presencia del joven del Fortín, Gianluca Prestianni y Sarco en la ofensiva.

Por otro lado, la principal duda se concentra en la zona medular. Allí, Tomás Pérez y Milton Delgado serían puestos fijos y el interrogante pasa por conocer quién se sumará al tridente de volantes. Hay dos nombres para un puesto. Valentino Acuña completó los 90 minutos en los octavos ante Nigeria, pero viene de salir reemplazado en el entretiempo de los cuartos y las semis por Tobías Andrada, quien tuvo minutos en todos los partidos de la Copa del Mundo y en los últimos tres encuentros ingresó para disputar el segundo tiempo dejando buenas sensaciones. Debido a esto, no sorprendería que el mediocampista de Vélez le gane la pulseada al hombre de Newell’s.

Con esta salvedad al margen, la formación de la Selección para medirse a su par marroquí tendría a Santino Barbi en el arco; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba y Julio Soler en la defensa; Tomás Pérez, Milton Delgado, Acuña o Andrada en el mediocampo; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco en la ofensiva.

Argentina culminará su camino en el Mundial Sub 20 este domingo después de alcanzar el objetivo de competir hasta el último día en la cita juvenil. La Celeste y Blanca ganó sus tres duelos de primera fase contra Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0) para avanzar a la instancia de eliminación directa con puntaje ideal. Goleó 4-0 a Nigeria en octavos, eliminó a México tras imponerse 2-0 en un picante partido y sacó de competencia a Colombia por la mínima en el Estadio Nacional.

El máximo ganador histórico del torneo buscará alzarse con su séptima corona después de los éxitos en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. Por otro lado, los africanos disputan su cuarto Mundial Sub 20 y ya superaron su mejor producción lograda en 2005 con un cuarto lugar.