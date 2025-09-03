La Selección continúa con su preparación en Polonia

Luego de consagrarse en el Memorial Wagner el último domingo, el equipo dirigido por Marcelo Méndez se quedó en Polonia para la etapa final de preparación antes de viajar el próximo sábado rombo a Filipinas.

Como parte de esa puesta a punto, este martes disputó un amistoso ante Brasil, que se extendió por cinco sets con victoria brasilera con parciales de 25-27, 25-23, 23-25, 25-20 y 15-9.

Fue un partido sumamente parejo que duró 2 horas y 22 minutos en el que, finalmente, en el quinto set Brasil se llevó la victoria en un parcial más regular y con Bento como máximo anotador con 21 puntos.

En lo que resta de la semana, el plantel argentino entrenará y hará pesas en Polonia antes de emprender el viaje rumbo a Filipinas de cara al debut del próximo 13 de septiembre.

Argentina: De Cecco (1), Gómez (8), Gallego (11), Loser (13), Palonsky (18), Vicentín (-), Danani (L). Ingresaron: Martínez (12), Armoa, Kukartsev (8), Sánchez, Giraudo.

La Selección U17

concentró en Misiones,

de cara al Sudamericano

La Selección masculina U17 llevó a cabo una nueva concentración, entre el 20 y 28 de agosto, en Oberá, Misiones. Con la intención de que sirva como parte de la preparación previa al Sudamericano de la categoría, que será en octubre.

Durante esa semana, un total de 16 jugadores fueron convocados, donde además de entrenar, disputaron dos partidos amistosos. También, se realizó la observación de 46 jugadores de la provincia, con el objetivo de encontrar nuevos talentos. Asimismo, se organizaron charlas para entrenadores locales.

Del 15 al 22 de septiembre, se realizará otra concentración en Mercedes, Buenos Aires.