La selección de España confirmó que quiere quedarse con Luka Romero

“He hablado un par de veces con él. Sé que su familia quiere que juegue con Argentina, es un tema que se ha de trabajar, aunque nosotros tenemos la ventaja de que está aquí, en Mallorca”. En diálogo con IB3 Televisión, Miquel Bestard, presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española, puso en palabras las gestiones que ya había iniciado en silencio: la selección de España busca quedarse con los servicios de Luka Romero.

El fantasista nacido en México, de familia Argentina y presente en España está siendo seducido como ocurrió con Lionel Messi en sus inicios. La Pulga fue contundente: tras el video que llegó a manos de Claudio Vivas (entonces ayudante de campo de Marcelo Bielsa en el combinado mayor albiceleste) y la gestión de Hugo Tocalli (con la anuencia de Julio Grondona) para citarlo a un amistoso frente a Paraguay, el hoy capitán del Barcelona se puso por primera vez la casaca argentina. Y no sucumbió a las tentaciones de la Roja: jugó el Sudamericano Sub 20, ganó el Mundial de la categoría, se quedó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y ya participó en cuatro Copas del Mundo de mayores.

Pues bien, más allá del juego de seducción de España (desde México también declararon que quieren entablar un diálogo aprovechando que nació en Durango, cuando su papá Diego jugaba en el Norte de América) todo indica que Luka sigue los pasos de Messi. El futbolista más joven en debutar en la Liga de España con 15 años y 229 días (sucedió en el cruce entre Real Madrid y Mallorca de la última temporada), superando la marca que ostentaba Francisco Sansón Bao (Celta) desde hacía 81 años, ya jugó el Sudamericano Sub 15 para la Albiceleste (salió subcampeón, detrás de Brasil).