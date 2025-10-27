«La Selección está para cualquier cosa», sostuvo Yamila Rodríguez

La referente del equipo de Germán Portanova dijo que los rivales respetan mucho al plantel nacional, y que ahora saben que son un adversario más competitivo.

La Selección Argentina femenina debutará en la Liga de Naciones de Conmebol, el nuevo torneo clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027. El equipo enfrentará a Paraguay en el estadio de Argentinos Juniors. El martes que viene será el turno de jugar ante Uruguay, en el Centenario de Montevideo. En la tercera jornada quedará libre, antes de continuar su participación en esta nueva competencia continental a partir de noviembre.

El plantel comandado por German Portanova pondrá primera frente a una de las mejores selecciones del continente. «Va a ser un partido difícil. Estar en casa es lo más lindo. Trataremos de tocar la parte más débil de Paraguay para hacerle daño. Hay que acordarse que del otro lado nos están estudiando a nosotras también. Que sea lo que Dios quiera. Ojalá que podamos lograr el triunfo», remarcó Yamila en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

Por primera vez, los seleccionados femeninos tendrán una competencia particular para pelear por dos lugares en la Copa del Mundo, dado que anteriormente los cupos se definían en la Copa América. La Liga de Naciones funcionará como una eliminatoria en la que las nueve selecciones jugarán todos contra todos hasta el 9 de junio de 2026. Participarán Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Por su parte, Brasil, anfitriona del Mundial, no disputará la liga, ya que tiene su lugar asegurado.

A raíz de esto, la figura del conjunto nacional, que luce la camiseta número 11 en su espalda, se refiere a este nuevo sistema clasificatorio. «Es algo nuevo para nosotras. Quieren intentar copiar el sistema de la Selección masculina. Ojalá que salga bien. Nosotras siempre nos enfocábamos en la Copa América, y ganar ahí era directo para clasificar. Pero bueno, el sistema cambió», remarca.

La misionera se destaca en Gremio de Brasil desde principios de este año. La liga brasileña es muy competitiva y de las mejores del mundo. «Me siento bien. Estoy en un torneo de Brasil que exige constantemente intensidad», afirma la delantera, dejando en claro que está muy bien físicamente para afrontar este torneo con la Selección nacional.

La Liga de Naciones tendrá nueve fechas en nueve meses de juego. Se disputarán 36 partidos. Cada Selección tendrá cuatro encuentros en condición de local, cuatro de visitante, y una fecha libre. Los dos primeros de la tabla clasificarán directamente a Brasil 2027, mientras que los seleccionados que finalicen en tercer y cuarto lugar disputarán el Torneo Clasificatorio de FIFA.

«Me alegra que se haga así para que haya un poco más de competición. Hacerlo acá, y en distintos países, también está bueno. Que se siga con la misma idea, pero que sea un poco más ordenado», sentencia la atacante que disputó 62 partidos y marcó 14 goles con la casaca blanca y celeste.

De cara al comienzo de esta nueva liga, la máxima referente del seleccionado femenino argentino de la historia se muestra entusiasmada, y confiada para lo que viene: «La Selección está para cualquiera cosa. Ya lo demostramos en la Copa América». Rodríguez hizo referencia al evento sudamericano que se desarrolló en junio pasado en Ecuador, donde Argentina terminó en el tercer puesto de la tabla.