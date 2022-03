La Selección Femenina Sub 17 con Rocio Figueredo cayó ante Brasil su debut

Compartir

Linkedin Print

El combinado argentino cayó por 3-0 frente a la Canarinha en el primer partido oficial de la dupla Meloni-Quiñones al frente del cuerpo técnico nacional. El viernes será la segunda presentación ante Venezuela. La formoseña Rocio Figueredo entro en la segunda parte en el equipo albiceleste.

El seleccionado argentino femenino de fútbol Sub ’17 cayó esta noche ante su par de Brasil, por 3-0, en el estreno de ambos por el grupo B del Sudamericano de la categoría, que se lleva a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

En el estadio Charrúa, el equipo albiceleste dirigido por Christian Meloni no pudo contrarrestar el poderío ofensivo del adversario, que se impuso con los goles marcados por Aline y Jhonson (2).

La formación de Argentina contempló a Lara Esponda; Juana Cángaro, Camila Duarte, Tatiana Sarmiento y Milagros Martín; Valentina Tesio y Sofía Domínguez; Brenda Flores, Nazarena Viola y Kishi Núñez; Luciana Pérez.

De acuerdo al sitio de AFA en el segundo período ingresaron Delfina Lombardi por Pérez, Guadalupe Donato por Núñez, Valentina Ahumada por Tesio, Julieta Martínez por Domínguez y Rocío Figueredo por Viola.

La capitana Domínguez, al término del partido, reconoció que el equipo “está en proceso de formación. Pero no somos más ni menos que nadie”, indicó.

“Tuvimos errores pero sabemos que corrigiéndolos somos capaces de ganarle a cualquiera”, se entusiasmó.

Argentina animará su segundo encuentro en la zona este viernes, enfrentándose a Venezuela. En otro encuentro jugado hoy, por la jornada inaugural del grupo B, Paraguay superó fácil a Bolivia, por 5-1.

Por el grupo A, el martes pasado, el local Uruguay derrotó a Perú por 2-0, mientras que Chile le ganó a Ecuador, por 1-0.

Los restantes partidos

de Argentina en el Grupo B

4/3 – 16 horas – Argentina – Venezuela

6/3 – 18 horas- Argentina – Bolivia

8/3 – Libre Argentina

10/3 – 16 horas – Paraguay – Argentina

Compartir

Linkedin Print