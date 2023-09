La Selección Femenina sufrió una goleada histórica: perdió 8-0 con Japón en un amistoso

El conjunto dirigido por Germán Portanova cayó sin atenuantes ante su par asiático en Fukuoka.

En la que fue su primera presentación tras su participación en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, la selección argentina de fútbol femenino sufrió una golada histórica frente a Japón en Fukuoka. El conjunto nacional cayó 8-0 en un cotejo para el olvido.

Entre niponas y argentinas no hubo equivalencias: a los 25 minutos de partido, las locales ya estaban 3-0 arriba en el tanteador. Un grosero error en la salida de Aldana Cometti le permitió convertir a Mina Tanaka a los 2′. Enseguida la jueza surcoreana Oh Hyeon Jeong sancionó un polémico penal de la defensora albiceleste que Yui Hasegawa cambió por gol. Hana Takahashi y Hasegawa anotarían para dejar 4-0 el score camino al entretiempo.

Lo paradójico es que la arquera argentina Vanina Correa fue la figura del equipo de Portanova, ya que ensayó no menos de cinco intervenciones cruciales para que la goleada no fuera aún mayor. En el complemento, Kiko Seike (2), Hina Sugita y Riko Ueki, con otro polémico penal, pusieron cifras finales a la cuestión.

Vale mencionar que las japonesas se ubican en el octavo puesto del ranking FIFA y son una de las potencias en su categoría. Fueron campeonas mundiales en Alemania 2011 y subcampeonas en Canadá 2015. En tanto, se colgaron la medalla de plata en los Juegos de Londres 2012.

En la última Copa del Mundo, en el que fueron el único equipo que derrotó al campeón Espala, fueron eliminadas por Suecia en cuartos de final.

Esta exhibición internacional en fecha FIFA le permitía a la Albiceleste la posibilidad de probarse antes de afrontar los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, donde intentará defender la medalla de plata lograda en Lima 2019. El certamen intercontinental se llevará a cabo entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre y se disputará de forma íntegra en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Allí Argentina se medirá ante Costa Rica, Estados Unidos y Venezuela (los dos primeros se clasificarán a las semifinales).

Formaciones

Japón: Chika Hirao; Saki Kumagai, Hikaru Naomoto, Mina Tanaka, Risa Shimizu; Yui Hasegawa, Moeka Minami, Fuka Nagano, Hinata Miyazawa; Hana Takahashi y Jun Endo. DT: Futoshi Ikeda

Argentina: Vanina Correa; Sophia Braun, Adriana Sachs, Aldana Cometti; Romina Núñez, Dalila Ippolito, Daiana Falfán, Lorena Benítez, Mariana Larroquette; Paulina Gramaglia y Érica Lonigro. DT: Germán Portanova

Entraron en Argentina: Nerea Agüero, Chiara Singarella, Catalina Primo (ST); Catalina Roggerone y Maricel Preyera (70′)

Goles: 2′ Mina Tanaka, 10′ Yui Hasegawa (penal), 25′ Hana Takahashi, 39′ Yui Hasegawa, 61′ Kiko Seike, 66′ Hina Sugita, 80′ Riko Ueki y 90′ Kiko Seike

Estadio: Fukuoka/Kitakyushu

Árbitro: Oh Hyeon Jeong (Corea del Sur)

Asistente 1: Park Misuk (Corea del Sur)

Asistente 2: Yang Sunyoung (Corea del Sur)

Cuarto árbitro: Cha Min Ji (Corea del Sur)