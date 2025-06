La Selección Mayor Femenina confirmó su plantel para la AmeriCup 2025

La Selección Argentina anunció a sus 12 jugadoras que representarán al país en la AmeriCup de Santiago de Chile. El debut será el sábado 28 frente a Brasil.

No fue casualidad ni improvisación. El equipo se preparó, maduró y hoy dio otro paso importante, cuando el cuerpo técnico confirmó a las 12 jugadoras que participarán de la AmeriCup 2025. La máxima competencia en el calendario continental se desarrollará del 28 de junio al 6 de julio en el Centro de Deportes Colectivos de Santiago de Chile.

El plantel estará conformado por Melisa Gretter (capitana), Andrea Boquete, Agostina Burani, Diana Cabrera, Florencia Chagas, Luciana Delabarba, Macarena D´Urso, Victoria Gauna, Candela Gentinetta, Florencia Martínez, Julieta Mungo y Amaiquen Siciliano. Los cortes durante el proceso fueron los de Gisel Botta, Julia Fernández, Natassja Kolff y Delfina Saravia.

Durante la concentración en la Ciudad de Buenos Aires, Sol Depetris y Nerea Lagowski participaron de los entrenamientos como parte del grupo de juveniles convocadas, en una experiencia que les permitió sumar rodaje, fortalecerse en un entorno de alto rendimiento y potenciar su preparación de cara a la Copa del Mundo U19 en Brno, República Checa.

Con respecto al título en el Campeonato Sudamericano de Santiago de Chile en 2024, el selectivo dirigido por Gregorio Martínez conserva a un núcleo de diez jugadoras. A esa estructura consolidada se suman los regresos de Andrea Boquete y de Luciana Delabarba.

El estreno nacional será el 28 de junio ante Brasil, luego continuará su recorrido en el Grupo A frente a Canadá (29/6), República Dominicana (30/6) y El Salvador (1/7). En paralelo, el Grupo B lo integran Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Puerto Rico. Los cruces de eliminación directa comenzarán el 4 de julio. El certamen entregará seis boletos a los Torneos Clasificatorios para el Mundial de Berlín en 2026.

SELECCIÓN ARGENTINA

DE MAYORES – AMERICUP 2025

1 Luciana Delabarba

3 Julieta Mungo

4 Amaiquen Siciliano

5 Florencia Martínez

7 Diana Cabrera

8 Andrea Boquete

10 Agostina Burani

11 Melisa Gretter

13 Candela Gentinetta

14 Florencia Chagas

20 Macarena D´Urso

23 Victoria Gauna

STAFF

Head Coach: Gregorio Martínez

Asistente: Javier Ielmini

Asistente: Paula Budini

Preparador Físico: Marcelo López

Kinesiólogo: Cristian Airala

Médica: María Alejandra Valdez

Utilero: Lucas Ontivero Sosa

Team Manager: Jeremy Kentish

Cronograma de Juego:

28/06 | Argentina vs. Brasil

29/06 | Argentina vs. Canadá

30/06 | Argentina vs. República Dominicana

01/07 | Argentina vs El Salvador

02/07 | Día de descanso

03/07 | Día de descanso

04/07 | Cuartos de final

05/07 | Semifinal

06/07 | Final