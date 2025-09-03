La Selección se mide ante la Vinotinto

Las Eliminatorias Sudamericanas están en su recta final y todavía quedan muchas cosas por definir. No así para la Selección Argentina, ya clasificada hace varias ventanas, que este jueves enfrentará a Venezuela por la fecha 17 de las clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo. Pero de todas formas, este encuentro será especial para la Albiceleste porque podría ser el último compromiso oficial de Lionel Messi en el país.

Con este condimento único, el equipo de Scaloni recibirá en el Monumental a la Vinotinto, que necesita sumar para tener opciones de clasificar al Mundial 2026. En Olé, te contamos todos los detalles de este encuentro.

¿Cómo llega Argentina al

encuentro frente a Venezuela?

La Selección ya está clasificada y afronta esta doble fecha FIFA con la misión de darle rodaje a varios futbolistas y de encontrar certezas de cara al futuro. El técnico Lionel Scaloni dispuso de una lista sin tantas sorpresas, pero con la presencias de varios jóvenes como Franco Mastantuono, Nico Paz y Claudio Echeverri que podrían sumar minutos con la celeste y blanca.

Este encuentro será especial debido a que podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina. ¿El motivo? Que el país albergará un partido en la primera fecha del Mundial 2030 (en homenaje a los 100 años de la primera edición de la Copa del Mundo) y, por lo tanto, ya está adentro de dicha cita máxima (confirmado por FIFA) y no disputará las próximas Eliminatorias.

Un partido especial

para Leo (EFE).

Los últimos cinco partidos

de la Selección Argentina

Argentina 1 – 1 Colombia | 10 de junio de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas

Chile 0 – 1 Argentina | 5 de junio de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas

Argentina 4 – 1 Brasil | 25 de marzo de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas

Uruguay 0 – 1 Argentina | 21 de marzo de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas

Argentina 1 – 0 Perú | 19 de noviembre de 2024 | Eliminatorias Sudamericanas

¿Cómo llega Venezuela

al partido ante Argentina?

La Vinotinto va por la heroica: hoy con 18 puntos, está en zona de repechaje (no lo tiene asegurado) y esta doble fecha enfrentará a Argentina y Colombia. Podría no clasificar directo aunque sacara seis de seis, aunque de esa forma sí se aseguraría -al menos- el playoff.

El equipo venezolano deberá estar atento al duelo de los Cafeteros ante Bolivia, dado que una victoria de los de Néstor Lorenzo los dejaría ya sin chances matemáticas de pelear por un puesto directo.

Los últimos cinco

partidos de Venezuela

Uruguay 2 – 0 Venezuela | 10 de junio de 2025 | Eliminatorias

Venezuela 2 – 0 Bolivia | 6 de junio de 2025 | Eliminatorias

Venezuela 1 – 0 Perú | de marzo de 2025 | Eliminatorias

Ecuador 2 – 1 Venezuela | 21 de marzo de 2025 | Eliminatorias

Estados Unidos 3 – 1 Venezuela | 18 de enero de 2025 | Amistoso

Cuándo juegan Argentina

vs. Venezuela en

el Monumental

El duelo entre la Albiceleste y la Vinotinto será el jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental de River Plate a las 20.30hs (de Argentina). Las entradas para el mismo puede adquirirse exclusivamente de manera on line, a través del sitio www.deportick.com.

¿Cómo ver Argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido de la Selección ante la Vinotinto será transmitidos en vivo a través de las pantallas de TyC Sports y Telefe. También vas a poder seguir el minuto a minuto del encuentro por acá, en Olé.