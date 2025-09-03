La Selección se mide ante la Vinotinto

Las Eliminatorias Sudamericanas están en su recta final y todavía quedan muchas cosas por definir. No así para la Selección Argentina, ya clasificada hace varias ventanas, que este jueves enfrentará a Venezuela por la fecha 17 de las clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo. Pero de todas formas, este encuentro será especial para la Albiceleste porque podría ser el último compromiso oficial de Lionel Messi en el país.
Con este condimento único, el equipo de Scaloni recibirá en el Monumental a la Vinotinto, que necesita sumar para tener opciones de clasificar al Mundial 2026. En Olé, te contamos todos los detalles de este encuentro.
¿Cómo llega Argentina al
encuentro frente a Venezuela?
La Selección ya está clasificada y afronta esta doble fecha FIFA con la misión de darle rodaje a varios futbolistas y de encontrar certezas de cara al futuro. El técnico Lionel Scaloni dispuso de una lista sin tantas sorpresas, pero con la presencias de varios jóvenes como Franco Mastantuono, Nico Paz y Claudio Echeverri que podrían sumar minutos con la celeste y blanca.
Este encuentro será especial debido a que podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina. ¿El motivo? Que el país albergará un partido en la primera fecha del Mundial 2030 (en homenaje a los 100 años de la primera edición de la Copa del Mundo) y, por lo tanto, ya está adentro de dicha cita máxima (confirmado por FIFA) y no disputará las próximas Eliminatorias.
Un partido especial
para Leo (EFE).
Los últimos cinco partidos
de la Selección Argentina
Argentina 1 – 1 Colombia | 10 de junio de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas
Chile 0 – 1 Argentina | 5 de junio de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas
Argentina 4 – 1 Brasil | 25 de marzo de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas
Uruguay 0 – 1 Argentina | 21 de marzo de 2025 | Eliminatorias Sudamericanas
Argentina 1 – 0 Perú | 19 de noviembre de 2024 | Eliminatorias Sudamericanas
¿Cómo llega Venezuela
al partido ante Argentina?
La Vinotinto va por la heroica: hoy con 18 puntos, está en zona de repechaje (no lo tiene asegurado) y esta doble fecha enfrentará a Argentina y Colombia. Podría no clasificar directo aunque sacara seis de seis, aunque de esa forma sí se aseguraría -al menos- el playoff.
El equipo venezolano deberá estar atento al duelo de los Cafeteros ante Bolivia, dado que una victoria de los de Néstor Lorenzo los dejaría ya sin chances matemáticas de pelear por un puesto directo.
Los últimos cinco
partidos de Venezuela
Uruguay 2 – 0 Venezuela | 10 de junio de 2025 | Eliminatorias
Venezuela 2 – 0 Bolivia | 6 de junio de 2025 | Eliminatorias
Venezuela 1 – 0 Perú | de marzo de 2025 | Eliminatorias
Ecuador 2 – 1 Venezuela | 21 de marzo de 2025 | Eliminatorias
Estados Unidos 3 – 1 Venezuela | 18 de enero de 2025 | Amistoso
Cuándo juegan Argentina
vs. Venezuela en
el Monumental
El duelo entre la Albiceleste y la Vinotinto será el jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental de River Plate a las 20.30hs (de Argentina). Las entradas para el mismo puede adquirirse exclusivamente de manera on line, a través del sitio www.deportick.com.
¿Cómo ver Argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas?
El partido de la Selección ante la Vinotinto será transmitidos en vivo a través de las pantallas de TyC Sports y Telefe. También vas a poder seguir el minuto a minuto del encuentro por acá, en Olé.