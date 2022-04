Compartir

Linkedin Print

Argentina venía de derrotar a Bélgica, Portugal y Francia para terminar como el líder del Grupo A, pero no pudo coronarse frente a su clásico rival continental.

Cada vez que Argentina y Brasil se enfrentan en cualquier deporte, los ojos se detienen a observar una nueva edición del clásico sudamericano. Pero si se trata de una final de fútbol, la ocasión toma aún más relevancia. Este lunes se definió el campeón del Torneo de Montaigu, que tuvo a las selecciones Sub 17 como protagonistas, y la Verdeamarelha se consagró al derrotar a la Albiceleste por 2-1 con goles de Endrick, Luiz Guilherme. Agustín Ruberto había convertido el empate parcial.

La final comenzó accidentada con una dura caída del defensor central Facundo González tras una carga de uno de los delanteros brasileños. Una jugada más tarde, Endrick aprovechó la desatención del fondo argentino y bloqueó el rechazo del arquero Froilán Díaz para abrir el marcador al minuto y medio de partido. La Albiceleste llegó rápidamente a la igualdad después de una gran jugada colectiva que Agustín Ruberto definió con una pirueta que sorprendió al golero César.

Las posesión de la pelota estuvo del lado de Argentina, mientras que Brasil apostaba a los contraataques. Tras varias situaciones de gol malogradas por los dirigidos por los comandados por Placente, Luiz Guilherme se escapó con mucho espacio y González terminó cometiéndole penal. Desde la pena máxima, el mismo punta se encargó de poner a la Verdeamarelha de nuevo en ventaja luego de una pausa de varios minutos por un supuesto golpe a uno de los jugadores de la Scratch.

En el segundo capítulo, la temperatura del encuentro subió y las faltas constantes de ambos equipos hicieron un trámite muy cortado. Con amarillas para ambos lados, la Albiceleste empujó en busca del empate pero la buena defensa de Brasil despejó los constantes intentos. Colectivamente Argentina era más, pero le faltó claridad a la hora de pisar al área rival. Los esfuerzos no fueron suficientes y el Scratch se terminó quedando con el trofeo. Una vez finalizado el encuentro, se desató una batalla campal entre los planteles que cortaron los cuerpos técnicos y quienes no participaron de la pelea.

El conjunto dirigido técnicamente por Pablo Aimar, que no viajó, conformó el Grupo A y logró el puntaje perfecto para acceder al encuentro por la corona. En la primer fecha derrotó a Bélgica con un ajustado 2-1, luego goleó a Portugal con un contundente 3-0 y cerró su participación en la fase inicial con un 2-0 sobre Francia. Con nueve puntos, siete goles a favor y sólo uno en contra, Argentina ganó el derecho para enfrentar a Brasil, que finalizó como ganador de la Zona B, en la que chocó con México, Países Bajos e Inglaterra.

La Sub 17 arribó a Francia con el objetivo de defender el título que conquistó en 2019 frente a México y lamentablemente no pudo completar el objetivo, más allá de que sí consiguió darles a los chicos rodaje internacional. Cabe destacar que tanto la edición del 2020 como la del 2021 no se realizaron por las complicaciones que generó la pandemia de coronavirus que afectó a todo el planeta. Tras una pausa de dos años, Montaigu regresó a la actividad para que las grandes estrellas en desarrollo tengan su espacio para demostrar todo su talento ante los ojos del mundo. Además, la Albiceleste ya había sido campeona en 2002 de la mano de Hugo Tocalli.

El combinado nacional, que finalizó en el segundo lugar estuvo repleto de promesas, pero hay cinco que ya están en los ojos de los grandes clubes del mundo. El primero en la lista es Gianluca Prestianni de Vélez Sarsfield que actualmente aparece como extremo por izquierda y cumple su función a la perfección por su rapidez, gran técnica y habilidad a la hora del uno contra uno. El segundo en cuestión es Agustín Ruberto de River Plate que resalta por su capacidad goleadora como centrodelantero y que fue importante en el torneo por su talento de cara al arco. La particularidad: la institución ya le hizo su primer contrato profesional.

También llaman la atención Dylan Gorosito como lateral por derecha y Camilo Rey Domenech como volante central y capitán. Los dos futbolistas de la cantera de Boca Juniors son pilares fundamentales para el funcionamiento defensivo y las salidas por abajo que el entrenador quiere inculcar en sus jugadores. Además, desde el banco suele ingresar Ciro Armoa de Rosario Central que, al igual que Ruberto, es una garantía para Argentina a la hora de pisar el área rival.

Mientras tanto, de la vereda de enfrente llegó la Verdeamarelha con Endrick como principal figura y no defraudó con un gol en la final. Según el medio español Sport, la joya está bajo el radar del Barcelona y los grandes clubes europeos se pelearán por contratarlo cuando sea mayor de edad a mediados de 2024. Brasil, que previamente igualó con Países Bajos y derrotó tanto a México como a Inglaterra, consiguió su segunda estrella 38 años después de su único campeonato en el evento (1984).

Formaciones

Argentina (4-3-3): Froilán Díaz; Dylan Gorosito, Tobías Palacio, Facundo González, Juan Villalba; Kevin Gutiérrez, Camilo Rey Domenech, Valentín Lucero; Alan Ovelar, Agustín Ruberto, Gianluca Prestianni. DT: Diego Placente.

Brasil (4-3-1-2): César; Vítor Reis, Da Mata, Dalla Corte, João Henrique; Vitor Figueiredo, Lucas Camilo, Dudu; Pedrinho; Luiz Guilherme, Endrick. DT: Phelipe Leal.

Estadio: Complejo Deportivo de Montagiu, Francia.

Compartir

Linkedin Print