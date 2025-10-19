La Selección Sub-20 perdió 2-0 frente a Marruecos

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile acogió una histórica final del Mundial Sub 20 con la selección argentina y Marruecos como protagonistas. Y los africanos dieron el golpe con un triunfo 2-0 gracias a las dos conquistas de Yassir Zabiri. Así, lograron dar la primera vuelta olímpica de la categoría, y un combinado de dicho continente volvió a celebrar luego de 16 años.

Marruecos se presentó como la gran revelación del certamen. Tras eliminar a Francia por penales en la antesala de la final, llegó con el objetivo de conquistar el título mundial Sub 20 por primera vez en su historia. El combinado marroquí, que ya había alcanzado las semifinales en la Copa del Mundo de mayores en Qatar 2022, solo ha participado en tres ediciones previas del torneo juvenil: fue eliminado en la primera ronda en Túnez 1977, llegó a octavos de final en Malasia 1997 y obtuvo el cuarto puesto en Holanda 2005, tras caer en semifinales ante Nigeria y perder el partido por el tercer lugar frente a Brasil. Ahora, llegó el gran hito.

Vale recordar que el recorrido de la selección argentina en el torneo hasta la final fue impecable. El equipo ganó los seis encuentros disputados antes de la final, acumuló 15 goles a favor y solo dos en contra. En la fase de grupos, la Albiceleste debutó con una victoria 3-1 sobre Cuba, luego goleó 4-1 a Australia y cerró con un triunfo 1-0 ante Italia, logrando el puntaje ideal.