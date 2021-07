La Selección Sub 23 empató 1-1 con España y se despidió de Tokio 2020

Compartir

Linkedin Print

La Selección Sub 23 empató en la mañana del miércoles por 1-1 ante España y con ese resultado se quedó afuera del torneo olímpico ya que no logró clasificarse como segundo del grupo C a los cuartos de final. El equipo ibérico, con 5 puntos y Egipto, que se impuso por 2-0 ante Australia, con 4; igual puntaje pero mejor diferencia de gol que Argentina, se quedaron con los dos pasajes.

La Selección aguantó bien la primera parte del encuentro, pero España que había hecho mejor las cosas, logró desequilibrar el trámite a los 65 minutos, tras una buena jugada colectiva que terminó con un tanto de Mikel Merino para abrir el marcador ante un Jeremías Ledesma que no tuvo mucho para hacer frente al disparo que se le metió sobre el palo derecho.

A falta de tres minutos para el final, Tomás Belmonte, en una jugada de tiro de esquina, puso el 1-1 y llevó unos minutos de esperanza para el equipo nacional, que se lanzó con todo por el milagro y luchó hasta el final por la clasificación que no se le pudo dar.

Los cuatro minutos que adicionó el árbitro no le alcanzaron al equipo de Fernando Batista para llevarse la victoria y la eliminación quedó sentenciada. Finalmente fueron España y Egipto los que lograron clasificarse en el Grupo C, mientras que la Selección Argentina y Australia quedaron afuera. Nuestra selección jugó con: Jeremías Ledesma; Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo; Tomás Belmonte, Fausto Vera, Agustín Urzi, Alexis Mac Allister, Ezequiel Barco; Adolfo Gaich.

Ya hay cuatro selecciones clasificadas a cuartos de final: Costa de Marfil, Nueva Zelanda, Brasil y Corea del Sur.

Compartir

Linkedin Print