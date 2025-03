La Selección suma un dolor de cabeza y Lautaro Martínez no jugaría ante Uruguay

El Toro arrastra una fatiga muscular, será monitoreado día a día, pero podría pederse el duelo ante la Celeste el viernes.

A dos días de lo que será el duelo ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, sumó un dolor de cabeza. Es que, a la ausencia ya conocida de Lionel Messi, se le sumó una fatiga muscular para Lautaro Martínez, algo que lo pone en duda al menos para el partido ante la Celeste.

El delantero de Inter ya arrastraba el problema en sus últimos encuentros con el conjunto italiano. De hecho, no sumó minutos en la revancha ante Feyenoord en la Champions League, dado que la serie parecía sentenciada en la ida. A pesar de esto, su presencia en el último partido del Neroazzurro -con gol incluido ante Atalanta- hizo pensar que el Toro había dejado la molestia.

Martínez participó de los entrenamientos de la Albiceleste durante el martes. Allí, una parte de los trabajos los hizo junto al grupo, pero otra parte la hizo de manera diferenciada. Si bien trascendió que estaba lesionado, lo cierto es que la información oficial hace referencia a una fatiga muscular. Así, su presencia ante Uruguay está en duda.

Si no juega Lautaro Martínez, ¿cómo sería el ataque de la Selección Argentina ante Uruguay?

Por lo pronto, desde el cuerpo técnico de la Selección Argentina van a monitorear día a día la situación del goleador. Sin dudas, el entrenamiento vespertino de este miércoles será clave para ya saber si podrá estar presente o no ante Uruguay. Llegado al caso de que el Toro no pueda ser de la partida, entonces todos los caminos conducen a Julián Álvarez como único 9 en la delantera.

Sin Lautaro, Scaloni deberá definir quién acompaña al Araña en el ataque. Allí, un nombre parece cantado, dado que ya asomaba como titular antes de saberse la situación física que atraviesa el capitán de Inter. ¿Quién? Nicolás González. El futbolista de Juventus ha sido siempre el comodín de Scaloni y, ante la importante baja que podría representar Martínez, su presencia será clave para que el ataque se resienta lo menos posible.

A partir de allí, la cuestión se aproxima a lo desconocido. Es que, justo cuando la Selección Argentina se acostumbraba a jugar sin el retirado Ángel Di María, la ausencia de Lionel Messi abre puertas para muchos jugadores que no son habituales titulares, o incluso para un cambio de esquema. Una opción sería plantar un 4-4-2, con un mediocampo más poblado, sumar a Leandro Paredes y la dupla González-Álvarez arriba. En tanto, otra opción podría ser el ingreso de un jugador como Thiago Almada o Ángel Correa para ser el enlace o incluso un tercer atacante, sin tocar tanto el esquema. Finalmente, Giuliano Simeone podría dar el batacazo y meterse en el equipo, si acaso el DT opta por un esquema más similar a un 4-2-3-1.