La semana concluyó con un descenso en los casos dengue en la provincia de Formosa

De igual manera, atento a la época favorable para la reproducción del mosquito que transmite el dengue, el Aedes aegypti, desde la cartera de Salud se solicita mantener activas las medidas de prevención, a fin de que podamos sostener esta buena situación epidemiológica.

En el parte informativo provincial de la Estrategia de Gestión Integrada de Dengue, informaron que en la última semana se realizaron 5.208 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, los cuales arrojaron 43 resultados positivos de dengue.

Del total registrado, 19 de ellos fueron detectados en la ciudad de Formosa, nueve en General Belgrano, cuatro en Laguna Blanca. Después le siguieron Riacho He Hé y Siete Palmas con tres casos, Estanislao del Campo y la ciudad de Clorinda coincidieron con dos diagnósticos y, finalmente, San Martín Dos con un solo caso.

También, en la última semana el informe oficial señaló que no hay pacientes internados en hospitales de tercer nivel de complejidad.

En las acciones de control focal domiciliaria y de protección personal, notificaron que en 3.868 viviendas se realizaron controles focales.

Después, 6.475 las que fueron visitadas, 724 negaron el ingreso a la brigada sanitaria. Por el contrario, en 304 viviendas se erradicaron larvas del mosquito vector.

Dentro de estas acciones, también se debe agregar que 3.868 es la cifra total de provisión de repelentes y larvicidas fabricados por el Laboratorio Laformed.

Por último, actualizando los datos acumulados de la provincia hasta el momento: 316 son los casos que se llevan diagnosticados desde el 1 de enero de 2025 a la fecha.

El DEN 2 es el serotipo viral que está circulando en la provincia, se informó también, a la vez que no hay fallecimientos por dengue desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad.

El nuevo reporte semanal, difundido este sábado 8 por el Ministerio de Desarrollo Humano, finalmente cierra con la información de logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti.

Aquí se precisó que 359 son los agentes que estuvieron afectados al control del mosquito.