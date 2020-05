La semana continuará con bajas temperaturas en Formosa que oscilarán entre los 22 y 7 grados

Compartir

Luego de unos extensos meses con altas temperaturas que apenas sintieron la llegada del otoño, esta semana de mayo arrancó con mucho frío que al parecer llegó para quedarse, al menos unos días. Es así que la madrugada del domingo 24 de mayo se registró la primera helada en varias localidades del interior formoseño con temperaturas que incluso llegaron a los 0 grados.

Asimismo, según indica la página del Servicio Meteorológico Nacional, para esta semana que inició ayer con el feriado nacional también se mantendrán las bajas temperaturas con un leve repunte para los días viernes y sábado donde habrá un clima más otoñal.

Es así que para la jornada de hoy se espera un día soleado, con una máxima de 22 gados y una mínima de 7, con más frío que ayer donde se registró una máxima de 26 grados.

Asimismo para mañana miércoles se aguardan temperaturas que oscilarán entre los 24 y los 9 grados. El jueves ya irá subiendo más la temperatura con una mínima de 12 y una máxima de 26 grados.

De la misma forma se espera para el viernes una jornada nublada con más ascenso de la temperatura que los días anteriores registrándose una mínima de 13 grados con una máxima de 28.

El día sábado seguirá con un clima similar, algo nublado y ya el domingo volverá a bajar la temperatura con una mínima de 21 grados y una máxima de 11.

Para la semana entrante están pronosticadas lluvias acompañadas del intenso frío hasta registrarse mínimas de 6 y 7 grados los días lunes y martes.

Recomendaciones

Es importante señalar que la llegada del tiempo fresco, junto al hecho de que la cuarentena para frenar el avance del coronavirus obliga a estar más tiempo en sus casas, hará que el uso de los artefactos de calefacción, agua caliente y cocción sea superior al habitual.

Es por ello que es necesario revisar el buen funcionamiento de estufas, calefones y termotanques junto a la correcta ventilación de los ambientes para evitar la intoxicación por monóxido de carbono (CO).

El CO es altamente venenoso y no se puede detectar a través de los sentidos: no se huele, no se siente, no se ve y tampoco produce irritación en los ojos o la nariz. Por eso se lo llama “asesino silencioso” y también el “Gran Simulador”, porque comparte síntomas con la gastroenteritis y distintas afecciones cardíacas o neurológicas, lo que puede confundir el cuadro a la hora del diagnóstico y correcto tratamiento médico.

“El monóxido de carbono se origina cuando la cantidad de oxigeno es insuficiente para la correcta combustión de elementos tales como carbón, madera, querosén, alcohol o gas natural, los cuales son materiales combustibles ricos en carbono y que necesitan oxígeno suficiente para quemarse adecuadamente”, explicó un experto.

¿Cómo prevenir la intoxicación por monóxido de carbono?

-Hay que ventilar de forma permanente los ambientes a través de rejillas compensadoras reglamentarias.

-No hay que usar hornallas y hornos de la cocina para calefaccionar el ambiente: es sumamente peligroso.

-Hay que asegurarse de que el color de la llama que emite el artefacto a gas sea uniforme y de color azul. Si su tonalidad es anaranjada, indica que funciona mal.

-Controlar la correcta instalación y el buen funcionamiento de los artefactos: calefones, termotanques, estufas a gas, salamandras, hogares a leña, calderas, cocinas, calentadores, faroles, motores de combustión interna en automóviles y motos, braseros.

-Ventilar toda la casa una vez al día, aunque haga frío.

-Dejar siempre una puerta o ventana entreabierta, tanto de día como de noche, y aún cuando haga frío.

-Si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir con éstas encendidas y apagarlas fuera de la casa.

-No mantener recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor.