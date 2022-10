La semana próxima, concejales de la oposición tendrían acceso a la auditoria a Crucero del Sur

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el concejal capitalino de la UCR Daniel Caballero se refirió a la situación del transporte urbano de pasajeros en la ciudad; además adelantó que el martes que viene podrían tener acceso a la auditoría externa a la empresa Crucero del Sur.

«El problema del transporte público de pasajeros que tiene Formosa es la falta de previsión y planificación; porque no puede ser que una empresa que se encarga de logística diga que le falta combustible», comenzó diciendo.

Respecto al paro de UTA dijo que lo respeta y que se trata de una medida a nivel nacional, pero que en Formosa hay otra historia. «Acá la empresa no presta el servicio de manera adecuada porque no tiene controles por parte del Municipio», aseveró el edil.

«Estamos esperando hace más de un mes los resultados de la auditoria a la empresa Crucero del Sur; hemos solicitado por pronto despacho para que nos entreguen una copia de la auditoria y el presidente de la Comisión de Transporte del HCD el concejal José Delguy nos dijo que para el martes que viene podríamos tener acceso a esos informes, para tener acceso pleno de la realidad de la empresa», adelantó.

A la vez, lamentó el tiempo transcurrido para dichos estudios. «Cómo puede ser que desde hace dos meses y medio estemos esperando una auditoría externa que no puede durar más de 72 horas, el culpable es el Municipio», dijo indignado.

En este marco reconoció que tienen varias alternativas para aplicar, pero que no pueden plantearlas por no tener conocimiento pleno de la situación de la empresa.

«La empresa está haciendo lo que quiere porque no hay controles, no sale la cantidad necesaria de unidades, no realiza el servicio adecuado en horario pico, ahora durante el paro no existió servicio de emergencias», culminó Caballero.

