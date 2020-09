“La semana que viene definiremos lo de las burbujas”

Compartir

En el día de ayer, el Comité de Crisis y el Ministerio de Turismo y Deportes acordaron luego de una reunión el regreso a los entrenamientos al aire libre de los clubes que participarán en la próxima Liga Nacional. Básquet Plus dialogó con Gerardo Montenegro, presidente de la Asociación de Clubes, sobre los temas que se tocaron en esa junta y acerca de lo que implican estos nuevos permisos.

-Concretamente, ¿en qué avanzaron ayer?

Avanzamos en que van a permitir por una parte habilitar los entrenamientos al aire libre de los jugadores de básquet. También en la posibilidad de que se aprueben los torneos oficiales con el sistema de burbuja a partir de noviembre y, obviamente, en tener una mesa de trabajo dinámica como nos habíamos comprometido para generar las condiciones para volver a la actividad. Nosotros estaríamos volviendo con los jugadores entrenándose, para luego pasar con protocolos en cada provincia en ambientes cerrados y con eso completar la pretemporada con vistas al inicio del torneo que está pactado para noviembre.

-¿Qué incluye el concepto de entrenar al aire libre, cancha también?

Estimo que si, pero hay un protocolo para eso que tiene que ver con la prevención y que cada club va a implementar.

-La fecha concreta del inicio de los entrenamientos, ¿quién la pone y cuándo?

Lo tiene que anunciar el Ministro de Turismo y Deportes, pero esperemos que sea a partir del lunes.

-¿Cómo quedaría la situación de los clubes para juntar a sus jugadores a partir de ese momento? ¿No habrá trabas ni inconvenientes de las provincias?

Cada club se pondrá inmediatamente en contacto con las autoridades sanitarias de cada ciudad y de cada provincia, para acomodar el ingreso de los jugadores a ese tipo de medidas. Nos tendremos que adaptar a eso. Los primeros interesados en la salud de los jugadores y de la población en general somos nosotros, así que vamos a asegurarnos de que se cumpla con todo. No queremos que se nos contagien los jugadores, por lo que no veo problema ni inconvenientes en ese sentido. Y todos los transportes serán por tierra, obviamente.

-Algunos dirigentes me dijeron: si empezamos a entrenar, es porque vamos a jugar. Porque al entrenar van a tener que empezar a pagar. ¿Lammens estaría avalando lo de las burbujas o eso lleva más negociación?

Nosotros tenemos aprobada una fecha de inicio que es en noviembre. Para poder jugar, tenemos que entrenar. Sin eso, no hay competencia. Estamos dando el primer paso, porque no existe posibilidad de disputar un torneo si no practicamos. Cada club va a activar un protocolo para eso. Yo creo que Lammens está avalando que nosotros iniciemos nuestra actividad con un protocolo adaptado al COVID-19. Venimos avanzando concretamente con los gobiernos de Mar del Plata y de Carlos Paz. Este último manifestó la decisión de estar dispuesto a definirlo.

-¿De quién necesita autorización Carlos Paz para ser una sede de la burbuja?

A nivel nacional, nos aprueban un protocolo que es importante. Pero la realidad es que cada gobierno y cada intendencia tiene su protocolo de sanidad. El gobierno da el visto bueno a nivel nacional, pero lo que más necesitamos nosotros es el aval de la ciudad que nos va a recibir. Obviamente, Carlos Paz tiene que reportar a su provincia y también a Nación. Nosotros descontamos, después de seis meses, que tenemos que convivir con el COVID-19 para volver a jugar. Para eso, hace falta voluntad política. Esto refiere al gobierno nacional, al provincial y a la intendencia de la ciudad. El tema de la burbuja tiene que ver con quién lo puede garantizar. El intendente de Carlos Paz está dispuesto a hacerlo, manifestó su voluntad y es una de las ciudades que menos contagios tiene en Córdoba. Hay infraestructura deportiva, hotelería… esa ciudad y Mar del Plata son las dos que más cierran ahora para hacer lo de las burbujas.

-¿Ya sabés cómo van a televisarlo?

Se está trabajando. Nuestro equipo de comunicación y marketing está trabajando con TyC Sports para determinar todo eso y planificarlo: cuáles son los partidos que van por cable, cuáles son los que van por streaming. Y, obviamente, qué equipos de trabajo va a cada burbuja. Se va a constituir una comisión de prevención que trabajará en materia sanitaria dentro de cada burbuja y esta determinará las medidas sanitarias pertinentes.

-¿Cuánto más se puede demorar la confirmación de las burbujas?

Como máximo, la semana que viene.

-En el mejor panorama, ¿cuándo termina la Liga? ¿Y en el peor?

Nuestra temporada es de octubre a mayo. Entre esos meses, nosotros organizaremos los torneos en relación a la realidad que se viva. Si comenzamos con esto y nos va bien, vamos a seguir organizando burbujas en caso de que no esté todavía la vacuna. Terminanos el torneo apertura, descansamos y armamos el de clausura. Queremos jugar hasta mayo. La verdad que no puedo dar una precisión, porque todo va a depender de cómo podamos hacer coincidir las cosas para que todo salga bien. Pero la realidad es que la idea que tenemos nosotros es hacer una temporada de ocho meses, por la situación contractual y todo.