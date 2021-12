La semana que viene se conocerán los detalles del pase sanitario

Compartir

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, adelantó que a «mediados de la semana que viene» se anunciará la implementación del pase sanitario a nivel nacional y recordó que no se trata de una prohibición, sino «de un incentivo» para completar los esquemas de vacunación contra el coronavirus.

«El pase sanitario se va a implementar a nivel nacional y lo estaremos anunciando a mediados de la semana que viene», informó la portavoz en su habitual conferencia de prensa de los jueves en Casa de Gobierno.

En ese sentido, destacó que los pases sanitarios son «un incentivo» y «no una prohibición» para todos los que no se hayan dado la segunda dosis y celebró que en la Argentina se está viviendo una situación sanitaria «de bastante control» porque el 80% de la población mayor de 18 años ya tiene las dos dosis y muchos otros «ya están aplicándose el refuerzo o la tercera dosis».

«Uno de los motivos centrales del pase sanitario es incentivar a los jóvenes que se dieron la primera dosis, pero no la segunda y por eso se les exige que para ingresar a determinados tipo de eventos que puedan ser controlables», apuntó.

Las provincias de Tucumán y Salta fueron las primeras en las que el pase sanitario entró en vigencia y allí ya se evidenció un notable incremento en la cantidad de personas que se presentaron en los centros de vacunación.

En tanto, los gobiernos de Buenos Aires y Santa Fe anunciaron esta semana que van a implementarlo a partir del 21 de diciembre.

En el marco de la conferencia de prensa, Cerruti aclaró que durante la jornada de festejos que prepara el Gobierno mañana en la Plaza de Mayo para celebrar el Día de los Derechos Humanos no se va a exigir el pase sanitario porque se trata de «un evento masivo al aire libre que no es controlable».

«Las dos dosis van a regir para eventos como conciertos y espectáculos deportivos. Seguimos recomendando el uso del barbijo sobre todo en espacios cerrados y mantener los cuidados que veníamos manteniendo», completó.

Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, dijo que el pase sanitario «no solo sirve para promover que absolutamente todos y todas las argentinas se vacunen, sino también para promover el derecho a la salud».

En diálogo con FM La Patriada, el funcionario hizo énfasis en que «cuando una persona no se vacuna se pone en peligro y pone en peligro a los ciudadanos, y el Estado vela por la salud colectiva».

