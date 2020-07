La sentida carta que Florencia de la V le dedicó a Jorge Ibáñez en el Día del Amigo

Compartir

Fue su gran amigo y confidente, más allá de convertirse en su diseñador preferido. Por eso, no llamó la atención que, a la hora de recordar a los mejores amigos en su día, Florencia de la V no le dedique unas emotivas palabras a Jorge Ibáñez, quien falleciera el 14 de marzo del 2014 a los 44 años cuando se encontraba solo en su departamento por una falla cardiaca.

“Hoy siento la necesidad de dedicarte este párrafo a vos, Jorge, mi gran amigo. Sí, a vos. No sé dónde estás, aunque a veces siento que estás siempre a mi lado, en todas partes. Todos lo que han amado a alguien y lo han perdido no pueden, no deben hacer otra cosa que seguir hablándoles”, dice la primera parte del profundo escrito.

“Confiados en que el amor hecho palabra puede surcar el abismo del tiempo y llegar allí donde el tiempo ya no existe. Para quienes todavía estamos atrapados en las barreras de los almanaques, los relojes, las efemérides, las fechas, se hace difícil sobrellevar ciertas ausencias”, continúa.

“La tuya, Jorge, la transito siempre nutriéndome de esa energía que me regalaste y que me sigue alimentando en los momentos de debilidad. Cuando estoy mal me acuerdo de cómo celebrabas (celebrábamos) cada segundo de la vida juntos y me digo que si hay algo que no me perdonarías, es que no me conecte con lo que la vida tiene de maravilloso”, afirma la conductora.

“En mi caso, el amor de mis hijos, de mi familia, de mi público. Pero insisto, y no te enojes, te extraño mucho. Te extraño tanto como te quiero y quiero que sepas (ya sé que lo sabés, pero igual te lo digo y además quiero que todo el mundo lo sepa) que este nuevo día del amigo sin vos, fue otro día del amigo con vos, más que nunca, como siempre”, sostiene la actriz.

Y en el final dejó un mensaje para todos. “Para cuando esta pandemia termine. Abrácense, bésense, mírense a los ojos, díganse cosas hermosas, canten juntos, coman caramelos…el mundo necesita más que nunca que todos seamos amigos. ¡Feliz día!”.

Hace dos semanas, en Corte y confección (El Trece) se le rindió un homenaje a Jorge Ibáñez. En esa oportunidad, Florencia de la V fue una de las invitadas especiales, y llevó para la ocasión su colección privada de vestidos de quien fue su gran amigo. En una tarde llena de emociones, Andrea Politti abrió con una reflexión: “Creo que todos venimos a cumplir una misión en la vida y Jorge seguramente se fue joven porque la cumplió. Se lo extraña pero sé que hoy está acá con nosotros”.

“Son todos vestidos que fui guardando a lo largo de los años. Es un diseñador que hizo cosas muy importantes, y se fue en el mejor momento, con dos colecciones fabulosas. Me gusta que lo puedan homenajear y que la gente no olvide su nombre”, sostuvo De La V.

“Jorge es el padrino de mis hijos, es mi hermano de la vida”, siguió la actriz. “Cuando conocí a Jorge, nos hicimos amigos y yo no había debutado todavía en el mundo del espectáculo pero él siempre me decía: ‘vos tenés que hacer algo’. Yo no tenía pensado ser actriz, era una sobreviviente de este sistema. Me habían echado de mi casa, a los 17 años”, recordó entre una de las tantas anécdotas que vivió con uno de sus mejores amigos.