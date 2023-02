La sequía y sus graves consecuencias, la Sociedad Rural espera una nueva reunión con autoridades

La entidad que nuclea a los productores ganaderos de la provincia aguarda una nueva reunión con autoridades de las áreas de producción para evaluar la situación y reforzar la asistencia por los efectos de la sequía. “La situación lamentablemente se agrava día a día y ya está tomando un color más preocupante y oscuro”, manifestó Alfredo Maglietti, Presidente de la Sociedad Rural de Formosa, al Grupo de Medios TVO.

“Este es el tercer año consecutivo que venimos sufriendo el castigo de la naturaleza y la situación es que lamentablemente esperábamos lluvia para febrero, pero no vemos que haya pronósticos serios. La verdad que es una situación que preocupa muchísimo ya que todo el centro-oeste de Formosa, que venía peleando un poco los efectos de la sequía, hoy ya está inmerso en una situación desesperante”, agregó Maglietti.

El déficit hídrico que genera sequía en las pasturas y riesgo de incendios forestales junto con el agotamiento de las reservas de los pozos de agua, agrava la situación de pérdida de los sectores productivos que no vaticinan pronósticos de grandes lluvias durante las próximas semanas.

“Hay mortandad de animales y hay pérdidas de producción porque la ganadería es un negocio a largo plazo, es decir, en la agricultura lo que se pone hoy en la tierra se cosecha quizás en 3 o 6 meses, pero en la ganadería, para producir un ternero o un novillo, hay que tener un ciclo de 3 años y por eso las pérdidas son importantes”, precisó el Presidente de la entidad.

Pese a que aún no hay cálculos detallados de los montos perdidos por la situación climática, las cifras son millonarias ya que vienen de arrastre hace unos tres años. Más allá de la declaración de emergencia y su homologación hasta junio de este año, la asistencia a los productores a través de créditos bancarios, suspensiones de embargo de la AFIP o el cese de cobro de algunos impuestos, no son suficientes, explicó Maglietti.

“El tema es que la situación es bastante difícil. Los productores hoy ya están sin capital para poder afrontar otro ciclo de seca porque en el año pasado, en enero se quemó toda la provincia y el fuego consumió todo y trajo la consecuencia de pérdida de mucho capital de trabajo, eso es difícil de reponer”, dijo.

Dicho capital de trabajo son las largas extensiones de alambrado para contener la hacienda y las instalaciones edilicias de los establecimientos que se perdieron por los incendios forestales. Esto generó el abandono de muchos campos en todo el territorio para concentrar la actividad en aquellos que cuentan con mejores condiciones, sin contar el endeudamiento de algunos productores para revertir estas pérdidas.

“Creo que las medidas tienen que intensificarse a nivel nacional y también nosotros pedimos una reunión con el Ministro de la Producción de la provincia para saber si tiene pensado algún otro tipo de medida para reforzar las que ya están, porque la situación lamentablemente se agrava día a día y ya está tomando un color más preocupante y oscuro. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, hacer un nuevo plan ganadero, tratando de dar un crédito blando y otros tipos de ayudas para tratar de que se pueda recomponer el capital de trabajo”, señaló Maglietti

