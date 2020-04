La Serie A anunció un acuerdo para bajar los salarios de los futbolistas

Compartir

La Juventus había sido el único club que había tomado una medida interna, mientras que el resto de las instituciones lo hicieron de manera conjunta. El sindicato aseguró que esto es un ataque hacia los jugadores.

Los clubes del campeonato italiano, interrumpido desde el 9 de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus, alcanzaron un acuerdo para la reducción de los salarios de los jugadores para hacer frente a la crisis, anunció este lunes la Liga Italiana de Fútbol.

Ahora, se espera una reducción “de un tercio de la remuneración bruta anual” de los jugadores en caso de cancelación definitiva de la temporada. Si el campeonato se reanuda, la rebaja sería de “una sexta parte de la remuneración bruta anual”. No obstante, los clubes deben aún alcanzar un acuerdo con los jugadores, que renunciarían así a una suma equivalente a entre dos y cuatro meses de sueldo.

Por la noche, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (AIC) denunció que el acuerdo era inadmisible: “La voluntad, apenas disimulada, de responsabilizar a los jugadores de los eventuales daños económicos provocados por una situación de crisis lleva a reflexionar sobre la credibilidad de aquellos que deberían apoyar al mundo del fútbol en estos momentos difíciles”, criticó el sindicato en un comunicado.

La decisión fue tomada por todos los clubes de la Serie A salvo la Juventus, que ya había pactado hace unos días con sus jugadores y cuerpo técnico una reducción por un monto de 90 millones de euros en el ejercicio financiero 2019-2020. “Cuando los compromisos del calendario se reprogramen, el club volverá a negociar en buena fe con los jugadores y el técnico los aumentos correspondientes a la finalización de las competencias oficiales”, señaló el club en un escrito publicado en su sitio web.

Si bien no detallaron cómo se implementará esta acción financiera, el diario italiano TuttoSport aseguró que Cristiano Ronaldo, la máxima estrella de la plantilla, tendrá un recorte de unos 3.8 millones de euros en su salario habitual. El portugués habría aceptado esta propuesta después de una reunión virtual con el histórico referente del equipo, Giorgio Chiellini, quien amparado en su ascendencia deportiva y su título como administrador de empresas se hizo cargo de hablar con sus compañeros para analizar la situación económica de la entidad.

La reducción de salarios en el fútbol ha sido un foco de polémica en Europa. En España, el Barcelona comunicó que reducirá el 70% de los haberes de los futbolistas y al igual que en Alemania cada club negocia por su cuenta. Pero en Inglaterra, se ha credo una grieta ya que los futbolistas no ceden ante la presión de la Premier League y el gobierno amenaza con crear un impuesto.

Lo cierto es que mientras tanto, la suspensión de la actividad deportiva se mantiene hasta nuevo aviso y el coronavirus ya ha infectado a más de 1,3 millones de personas y matado a más de 73 mil.