La SIGEN invitará el lunes a la UBA a nombrar un enlace para comenzar las auditorías

El titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco, anunció este sábado que la semana próxima le enviará una carta al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, para invitarlo en términos institucionales a iniciar un diálogo sobre cómo a empezar a auditar las facultades de esa casa de estudios.

Blanco solicitará a Gelpi que designe a un contacto con la SIGEN –que depende del Gobierno- para comenzar la tarea, luego de que el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, anuló una resolución de su antecesor que prohibía a ese organismo auditar a las universidades públicas y establecía que solo podía hacer la Auditoría General de la Nación (AGN) que depende del Congreso.

El presidente Javier Milei, además de haber vetado la ley de financiamiento universitario, pidió que la SIGEN audite a las universidades del estado.

Una vez nombrado ese enlace, Blanco quiere que “se empiece a planificar la auditoría y pongan a disposición la documentación que necesitamos para hacerlo”, dijo a Dato sobre Dato de radio Milenium.

Aunque Blanco no lo dijo, si la UBA se niega a ser controlada el caso terminaría siendo definido por la Justicia.

El plan de Blanco es no solo auditor los fondos públicos que las 61 universidades del estado reciben del Tesoro Nacional, sino también “2.200 convenios” con terceros. Algunos, como el de pasantes, no tienen importancia, pero otros podrían cubrir contratos millonarios como el que hizo el ex ministro de Planificación Julio De Vido con la universidad de San Martín para financiar la inconclusa novela “Mamá Corazón” que está ahora en la Justicia.

“Nos fijamos cuál es el origen de los fondos y cuándo se recibieron. En el caso de la UBA tiene más de 350 convenios, hay que ver qué fondos se recibieron con esos convenios y con quién se hizo. Hemos encontrado casos de convenios sin licitación pública, esas son cosas que vamos a verificar”, explicó el ex presidente de IDEA.

Blanco, un contador egresado de la UBA, señaló que “acá hay una confusión entre la autonomía y la autarquía. La universidad tiene libertad académica y de autogobierno, pero la autarquía es la financiación y serían autárquicas si se financiarán con fondos propios y no lo son”.

Contó que los informes que produzca la SIGEN “van a ser accesibles a cualquier ciudadano porque son información pública”.

Luego Blanco dijo que “hoy por hoy no podemos auditar la totalidad de las universidades y las facultades, porque tienen manejos distintos, tenemos que hacer un cronograma y vamos a evaluar primero a las facultades más grandes”.

Como la SIGEN tiene solo 530 empleados y audita a todo el estado nacional “vamos a tener que sumar gente. Hoy está congelado tomar gente, pero vamos a tener que pedir una exención para contratar gente”.

Por otra parte, Blanco va a auxiliar al secretario de Educación, Carlos Torrendell porque algunas universidades “ni siquiera rinden gastos en general” a su cartera.

“Hay atrasos en la rendición de cuenta de las universidades, vamos a ver por qué esto ocurre”, agregó.

Por último, Blanco contó que “tuvimos que rearmar el equipo de universidades porque cuando Zanini firmó su dictamen del 2022 se desarmó el equipo”.