“La situación del comercio en Formosa se agravó por las malas políticas aplicadas por el gobierno”

El diputado nacional Mario Arce, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló días después de que la Comisión de Comercio, presidida por la diputada Gabriela Lena (UCR), de la Cámara de Diputados de la Nación realizara una reunión virtual en la que expusieron comerciantes y referentes del sector empresario en el marco de la Pandemia por COVID-19. Durante la reunión de trabajo, realizada de manera remota, los referentes del sector en Formosa expusieron sobre la grave situación que atraviesa el sector como consecuencia de la pandemia.

“Hay temas que a los formoseños nos preocupan y nos ocupan que tienen que ver con la cuestión sanitaria y también lo que hace a los comercios de nuestra provincia, lo que hace a la actividad económica y comercial es preocupante, esto tiene un contexto y en su momento se comprometió buscarle el espacio para que la Cámara de Diputados no sea ajena a lo que está pasando en Formosa, no solamente en cuanto a la violación de derechos humanos en su momento sino a lo que hace a su actividad económica y comercial, es por eso que se cumplió con ese compromiso que se dio en la reunión con comerciantes de la ciudad, en ese marco se encontró un espacio y se invitó a todos los sectores, a los que de alguna u otra manera tienen una visión distinta y por el otro lado hemos manifestado y expresado en forma concordante con muchos comerciantes que hoy la están pasando mal por la situación que está padeciendo la provincia de Formosa y que tiene que ver con las medidas que ha puesto en marcha el gobierno provincial que llegan tarde, desde un principio las políticas del gobierno de Insfrán debían darse teniendo presente la cuestión sanitaria y el respeto a los derechos”, comenzó diciendo Arce.

“Si nos ponemos a analizar cada una de las medidas que puso en marcha el gobierno provincial podemos darnos cuenta que todavía faltan algunas, por ejemplo está el tema del servicio de agua potable, lo que hace a la cuestión de energía eléctrica, podemos darnos cuenta que únicamente no pagaron las boletas de un periodo cuando el contexto de crisis de nuestros comerciantes se da durante todo el desarrollo del año 2020 y lo que actualmente 2021 y a futuro, entendemos de que debería ser mucho más amplio el beneficio o la ayuda al sector comercial”, opinó.

Aseveró además que “los gastronómicos según la Cámara de Gastronómicos de Formosa cuando arrancó la pandemia tenían 900 trabajadores registrados, hoy cuenta apenas con 300, esa es una muestra de lo que sucede, sabemos que es uno de los sectores más afectados, inclusive el sector gastronómico tiene un 60% de informalidad, tiene alto grado de empleo de manera más precaria, esa es la situación del sector gastronómico y cuando escuchamos al gobierno provincial señalar de que se hicieron las cosas, este es un claro ejemplo de qué se hizo mal, así como cuando denunciamos la violación de derechos humanos gracias a la Corte, a los limites que le fueron impuestos por el ciudadano formoseño cuando salía a reclamar, se dejaron sin efecto ciertas cosas, por ejemplo el ingreso administrado a la provincia, no fue porque la provincia dijo de tomar una medida mejor, se ha acudido a diversos mecanismos y lo mismo sucede con el comercio, podemos decir después de más de un año de pandemia de que la situación en Formosa evidentemente se agravó por las malas políticas implementadas por el gobierno provincial, cuando no teníamos casos los comercios estaban cerrados siendo que en otras ciudades, en otras provincias pudieron trabajar, la política del gobierno formoseño es cerrar, restringir y prohibir y todo este tiempo de pandemia nos enseñó a los que estamos en la función que no solamente la política es eso, hay otras herramientas y más aún en el sector comercial donde se puede habilitar con más protocolos, nadie puede descartar que los comerciantes han cumplido durante el año 2020 y este año los protocolos impuestos por la provincia”.

“Vemos un estado que no ayuda, la Defensa al Consumidor en vez de ponerse en el lugar del comerciante, de buscar alternativas lo que está haciendo es perseguir, en la reunión de comisión de la Cámara de Diputados quedó demostrado también que hay un sector representante de algunos comerciantes que tienen un vínculo con el Estado que no tiene la misma visión, eso también dio mucha bronca a muchos comerciantes que participaron”, aseveró el legislador.

Expresó además que la actitud del gobierno provincial, de responsabilizar a la oposición por el aumento de los contagios debido a las marchas, “no ayuda, la gente busca hoy que la política resuelva los problemas, desde la oposición dando propuestas, alternativas, haciendo observaciones en el marco del respeto y desde el oficialismo provincial tratar de discutir ideas pero no echar culpas, eso me parece que le da más bronca a la gente más allá de a quién van dirigidas esas críticas por parte del gobierno provincial, tiene que ser una etapa superada, esas cosas no buscan resolver el problema que estamos atravesando los formoseños, muchos referentes políticos o funcionarios se manejan de esa manera, creo que eso bajo ningún punto de vista se puede continuar, hay que seguir, estamos en un contexto muy delicado, muy difícil en la cuestión de salud, en el tema económico, comercial y no podemos desviar la atención en cuestiones políticas que no tienen ningún tipo de contenido, a la gente no le interesa eso, espera de la política que demos propuestas, ideas, por ahí tiene que estar la discusión, en este contexto difícil es un desafío, podríamos discutir desde la disidencia algunas medidas, acciones de gobierno, tiene que ser por ahí la discusión, no echando culpas sobre si uno fue a una marcha o no o responsabilizarnos del fracaso del gobierno provincial”.

Para finalizar, opinó que cree que gran parte de la solución del sector comercial sería permitirles la apertura, respetando todos los protocolos sanitarios. “Tienen que estar abiertos con protocolos que pone el estado y en función a eso ir viendo, me parece que como medida principal no se puede cerrar directamente, la regla me parece que debe ser la apertura con protocolos y en función a eso ir viendo, el estado tiene herramientas en el caso de que un comercio no cumpla, pero también facilitarle la situación, además que un comercio abra no garantiza un ingreso, ese es otro problema más complejo y excede la cuestión de la inflación al gobierno provincial, creo que tiene que haber una apertura mayor de los comercios y hay una línea, un margen de acción para que los comercios en Formosa no sigan generando más deudas, más daño y terminen cerrando de manera definitiva, entiendo que hay un canal y en ese sentido considero sustancial llamar a todos los sectores y tratar de resolver como pasa en otras provincias como Chaco donde no solamente el Poder Ejecutivo provincial forma parte de la mesa de discusión sino que también todos los actores que de alguna manera se sienten parte de la decisión, de acuerdo o no, se escucha a todos los sectores”.

