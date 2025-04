«La situación es muy complicada»: se desplomaron exportaciones de carne

Cambió el viento para las exportaciones de carne. Tras el récord de 2024, que inclusive el Gobierno celebró, los embarques tuvieron una fuerte retracción en el primer trimestre del año.

Según el informe del Consorcio ABC, las exportaciones de carne en marzo alcanzaron las 43.400 toneladas, por un valor del orden de los US$ 205,9 millones.

Esto es una caída significativa del 17% en volumen y del 20% en valor contra febrero de este año. Pero si se compara con el mismo mes de 2024, el descenso es más abrupto: 36% y 20%, respectivamente.

En el acumulado de los primeros tres meses del año, las ventas al exterior de carne bovina resultaron cercanas a las 142.500 toneladas por un valor de aproximadamente US$ 694,4 millones, lo que marca un fuerte descenso en volumen del 28% y del 7,5% en valor. «La situación es muy complicada», señaló un empresario de la carne.

Uno de los segmentos donde más se profundizó la caída de los embarques fue en la de carne bovina congelada sin hueso. En marzo se exportaron 23.600 toneladas por un valor de US$ 112 millones.

Como consecuencia de menores de los menores embarques con destino a China, Israel y a los Estados Unidos, los volúmenes exportados de carne congelada deshuesada cayeron significativamente, con una variación de un 19% con respecto a febrero y además resultan 43,8% inferiores a los volúmenes embarcados en marzo de 2024.

Mientras que en los primeros tres meses del año 2025, las exportaciones de esta partida alcanzaron las 79.300 toneladas, un 37,6% por debajo de las 127.000 toneladas registradas entre enero y marzo de 2024.

En tanto, el ingreso de divisas por exportaciones de carne bovina congelada deshuesada a lo largo de los primeros tres meses de 2025 resultó cercano a US$ 391,1 millones; un 15,6% inferior a los 463,3 millones que se habían facturado entre enero y marzo de 2024.

«No debería sorprendernos. Ya sabíamos que había una caída fuerte en la oferta y que iba a impactar claramente la posibilidad de mantener el ritmo de exportaciones. Lo que no esperaba que la caída fuera de tal magnitud», dijo el consultor Víctor Tonelli.

Según el consultor, hay dos grandes explicaciones de la abrupta caída. Una tuvo que ver con el valor de la materia prima en dólares y el agregado de las retenciones, que salvo la vaca, el resto paga 6,75%.

«Los exportadores argentinos quedaron bastante complicados en términos de rentabilidad cuando cerraban negocios», advirtió.

Según aclaró, el valor de la materia prima estuvo muy alta, llegando a participar incluso hasta el 82-85% del precio de venta y «eso es un número que la industria en general no puede digerir».

Y la segunda razón, apuntó Tonelli, es que en la segunda mitad de marzo hubo un «run run» sobre el tipo de cambio «con lo cual es probable que algunas exportaciones de la segunda quincena se hubieran postergado».

«En abril, lo lo que estuve viendo en los certificados emitidos por el por el Senasa, hay un marcado crecimiento volúmenes de exportación», agregó.

China sigue siendo el principal destino de exportación, tanto para el mes de marzo como para el acumulado de los primeros tres meses del año, indicaron desde el Consorcio ABC: representó el 67,7% de los volúmenes exportados en marzo y el 65,1% del acumulado del primer trimestre.

En el último mes, se embarcaron con destino al gigante asiático 12.200 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada, por un valor de US$ 20,3 millones y cerca de 17,2 mil toneladas de carne bovina deshuesada, por un monto de US$ 71,9 millones.

Con respecto al precio promedio de exportación, en marzo fue de US$ 4.747 por tonelada, 3,5% inferior al obtenido en febrero último pero un 25,1% más elevado que el precio medio de marzo de 2025, que había sido de US$ 3.796 por tonelada.

«En los últimos años se observa una persistente tendencia a la baja de los precios en los principales destinos desde el mes de mayo de 2022 en adelante. De los u$s 4.747 promedio por tonelada obtenidos en el mes de marzo se ubican u$s 1.550 por tonelada por debajo de los máximos registrados en abril de 2022», indicaron desde el Consorcio ABC, cámara que agrupa a las primcipales empresas exportadoras de carne.

En esta línea, el precio medio de las ventas a China de carne el mes pasado se ubicó alrededor de los US% 4.191 por tonelada, marcando un claro sendero a la baja desde el máximo de US$ 5.900 obtenido en mayo de 2022.

Recientemente, el Gobierno lanzó un comunicado festejando un hito en los embarques de carne de 2024. Según el texto oficial, Argentina superó la barrera de las 900.000 toneladas, récord detrás de los 981.000 toneladas alcanzado en 1924.