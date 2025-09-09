«La sociedad castigó a Milei y el Radicalismo no supo ser alternativa», afirmó el Diputado Fernando Carbajal

En diálogo en el programa radial “Exprés En Radio” de FM VLU 88.5, el diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Dr. Fernando Carbajal, ofreció su visión crítica sobre la coyuntura política argentina. Desde los resultados electorales hasta el papel de su propio partido, el legislador formoseño analizó el complejo panorama nacional y local, marcando una clara postura de oposición tanto al peronismo como a La Libertad Avanza.

«Sorprendente Derrota Contundente del Gobierno»

Al ser consultado sobre los recientes resultados en la provincia de Buenos Aires, el Dr. Carbajal no dudó en calificarlos como una derrota «sorprendente» y «contundente» para el gobierno de Javier Milei. En un tono enérgico, el diputado enfatizó que «la sociedad ya ha puesto un freno» a lo que describió como una «vocación autoritaria» y un intento de «llevarse por delante las instituciones».

El legislador admitió que, aunque le hubiera gustado que fuera otro espacio político el ganador, el radicalismo debe ser autocrítico. En sus propias palabras, «indudablemente el radicalismo no ha sabido en este tiempo pararse claramente como una alternativa opositora al gobierno».

«Milei Terminó Siendo el López Peor del Kirchnerismo»

Carbajal no escatimó en críticas al modelo de país que propone el actual presidente, sosteniendo que la sociedad demostró su descontento porque «claramente, hay una mayoría en la sociedad que no le gusta como Milei está gobernando». A su juicio, la reacción del electorado es «muy lógica» ya que Milei «terminó haciendo todo exactamente lo que criticaba el kirchnerismo».

El diputado fue más allá en su comparación, afirmando que el gobierno de La Libertad Avanza se ha convertido en una versión peor del kirchnerismo, a la que tildó de «matriz corrupta». En este sentido, sostuvo que la política del oficialismo es exactamente «lo mismo que hace Gildo Insfrán», una afirmación con la que busca trazar un paralelismo entre el gobierno nacional y el de la provincia de Formosa. Según Carbajal, la sociedad demanda «que cambiemos en serio» y «para mejor, no para peor».

El Futuro del Radicalismo: Entre la Búsqueda y la Indefinición

El debate se centró luego en el rol de la Unión Cívica Radical. El diputado describió la situación del partido como una encrucijada, con una parte que busca una alternativa propia y otra que aún mantiene «cierto coqueteo» con La Libertad Avanza. Carbajal reconoció que no sabe qué pasará, pero lamentó que sean «más los que tienen poder que se arriman a La Libertad Avanza».

Mencionó ejemplos concretos como el del gobernador de Chaco, quien se estaría «escondido atrás del sello de La Libertad Avanza», y el caso de Valdés en Corrientes, quien a su juicio, «tuvo un rapto de dignidad y le puso frenos a Milei». El legislador insistió en la necesidad de que el radicalismo se recupere, no solo por el partido en sí, sino como una «necesidad de la sociedad que empieza a ver una alternativa distinta».

Formosa: La Única Alternativa Opositora es la UCR

Al referirse al panorama en su provincia, el Dr. Carbajal fue categórico al afirmar que «la única alternativa opositora real la vuelve a tener la Unión Cívica Radical». En un señalamiento directo, denunció que la Libertad Avanza en Formosa «ha sido cooptada por el gildofrismo» y que por lo tanto «no puede ser una alternativa».

El diputado defendió la alianza política que el radicalismo finalmente selló en la provincia con Libres del Sur, destacando que era el camino que él mismo había propuesto desde el inicio: una fuerza «que no tranza ni con Gildo Insfrán ni con ni con Milei».

Recurrirán a la Corte por la Reelección de Gildo Insfrán

Finalmente, el diputado confirmó que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia para impugnar la polémica cláusula transitoria de la reforma constitucional provincial que habilitaría al gobernador Gildo Insfrán a un nuevo mandato en 2027. Carbajal calificó la inclusión de esta cláusula como una «torpeza» jurídica, ya que «tiene nombre y apellido» y es «inconstitucional».

Con firmeza, el legislador aseguró que «no tenemos ninguna duda de que Gildo Insfrán no puede ser candidato», basándose en el precedente de la Corte que ha establecido que nadie puede ostentar el mismo cargo por un período tan prolongado. Para Carbajal, la jugada de Insfrán es para «no tener problemas en la interna del peronismo», y aseguró que la oposición formoseña «la vamos a neutralizar».