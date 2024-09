La Sociedad Rural de Formosa celebra sus 89 año sal servicio del campo formoseño

Mañana, 30 de septiembre, la Sociedad Rural de Formosa celebró sus 89 primeros años de vida. Fue fundada por un grupo de personas en 1935, vislumbrando el gran potencial que tenia el campo del entonces Territorio Nacional de Formosa.

Su actual presidente, Alfredo Maglietti ,recuerda que durante la asamblea constitutiva de de la entidad que agrupa a los hombres de campo, el delegado por Fontana, Don Enrique Obligado, expresó que “con tanta fe como entusiasmo dice “han trabajado para materializar en este acto, las aspiraciones dispersas no sólo de los hacendados y agricultores, sino de todos aquellos vecinos del territorio que vinculados directamente o indirectamente a los problemas agropecuarios, rinde a esta tierra el culto de sus honestas actividades”.

Maglietti prosigue diciendo que “el delegado por Fontana manifiesta que se viene a colaborar con los trabajos de constitución definitiva de la Sociedad Rural de Formosa, alimentando la esperanza de que estas deliberaciones, “han de señalar un rumbo definitivo que alcance y proteja los verdaderos intereses de agricultores y ganaderos, que no excluya ni a unos ni a otros, que sobre el interés personal de cada uno prime el interés general de la colectividad, que nuestros pensamientos se eleven sobre toda mezquindad, no olvidando jamás que ambas fuerzas se complementan, por que si la ganadería significa una riqueza que ya nadie discute y ha propulsado y propulsa las energías vitales del territorio, llevando hasta el confín de sus fronteras, el sacrificio y la voluntad de abnegados pioneros, también una nueva aurora se levanta en el horizonte de las pampas Formoseñas, iluminando con su diáfana claridad el porvenir de la riqueza de este suelo, y esa aurora expresa, “es la agricultura, en la que pocos hemos creído, pero en que todos debemos creer, porque ha dejado de ser una ilusión y una promesa para convertirse en una espléndida realidad”. Continua diciendo el Sr. Obligado que, a pesar de que nuestros agricultores trabajan sin métodos científicos, aportando únicamente con su entusiasmo y su perseverante trabajo, es de destacar que nuestras tierras producen la mejor fibra de algodón del norte argentino, agregando que, la agricultura fomenta como ninguna otra explotación, la subdivisión de la tierra, las actividades del comercio, la ocupación, la creación de industrias afines diversas, etc.

“Empresarios, funcionarios, ruralistas, políticos, periodistas, sacerdotes y componentes de todo el tejido social que por el honor de contar con el predicamento ciudadano se esmeraban en ser útiles a su terruño y participar del torneo se servir al prójimo

No existían entonces parlamentos, pero la comunidad señalaba a sus líderes más prestigiosos para ampararla de manera ad-honorem, aunque los perjudicase en sus comodidades e intereses, pero en la seguridad que estaba protegida por planes positivos y petitorios sanos para el progreso permanente”, graficó el ingeniero Maglietti

Agregando que “en ese clima nació nuestra Sociedad Rural, con esfuerzo y con fe se fueron aglutinando subcomisiones en cada pueblo del interior con el beneplácito de todos y el esfuerzo y presencia personal del periodista Don Silvio Godoy que visitó todos los parajes para lograr voluntades”.

Basta informarse del núcleo de hombres que iniciaron la marcha, su caudal humano, su prestigio sólido adquirido en el yunque de décadas de vida ordenada, y respetuosa.

Fueron ellos los que conformaron los primeros ajetreos para dotar a Formosa de una entidad pluralista que los proteja mostrando la fibra que caracterizaba a los creadores de varias instituciones similares en nuestra Formosa de ayer.

Por ello es bueno tener en cuenta los conceptos del Presidente de la Asamblea Constitutiva del 30-9-35-continuo diciendo el presidente-, “Don Augusto Sthor”, al poner a vuestra disposición la labor realizada por la Junta Provisoria que presido: “hago votos señores, porque del seno de esta Asamblea se demuestre al país con deliberaciones serenas, lo que pueden la voluntad y la pasión por el bien público en el ambiente de los hombres de trabajo”

Y así en este escenario, gracias a un grupo de distinguidos caballeros pensando en el futuro nace la Sociedad Rural de Formosa que ha tratado de honrar a sus fundadores a través de setenta años de vida con una trayectoria impecable, humana y generosa que hoy día nos encuentra fortalecidos, unidos en un ideal y deseoso de cumplir nuestros objetivos soñando en un futuro sin carencias, superados por la educación, la salud, la dignidad del hombre alcanzada por el trabajo y férrea voluntad de ser útiles a la sociedad.