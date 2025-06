La Sociedad Rural manifestó su apoyo al INTA

El Presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Alfredo Daniel Maglietti, en representación del conjunto de productores ganaderos de nuestra provincia, manifestó “nuestro profundo reconocimiento al trabajo, la trayectoria y la misión institucional del INTA, en particular de las Estaciones Experimentales Agropecuarias del Centro Regional Chaco-Formosa”.

“La actividad ganadera de cría en Formosa, como en buena parte del NEA, enfrenta desafíos estructurales significativos: desde la exposición creciente a eventos climáticos extremos —sequías prolongadas, inundaciones y olas de calor— hasta limitaciones sanitarias como la alta prevalencia de enfermedades venéreas reproductivas. En este contexto, el INTA se ha consolidado como un actor técnico-científico esencial, articulando conocimiento, asistencia técnica y herramientas de innovación con un profundo arraigo territorial” dijo.

“Entre los logros más concretos y valorados en nuestra provincia destacamos: El desarrollo y difusión de pasturas mega – térmicas adaptadas a los distintos ambientes de la Provincia, como Gattonpanic y Tangola, que hoy constituyen la base forrajera de numerosos establecimientos del este y centro de la provincia”, afirmó Maglietti.

La Sociedad Rural de Formosa también destacó “La activa participación en la red de monitoreo forrajero y climático, utilizando tecnologías como imágenes satelitales y estaciones meteorológicas, fundamentales para la planificación productiva en ambientes frágiles”.

“La formación técnica y profesional de jóvenes rurales y técnicos extensionistas, a través de pasantías, becas, capacitaciones y actividades conjuntas con otras instituciones”.

Estos resultados no solo son motivo de orgullo para nuestra comunidad productiva, sino que también reflejan la capacidad concreta del INTA para transformar conocimiento en soluciones adaptadas al territorio, promoviendo una ganadería eficiente, sostenible y competitiva.

“Por todo lo expuesto, expresamos nuestro respaldo institucional al INTA, y reiteramos la necesidad de que se garantice su funcionamiento pleno, con los recursos humanos y financieros necesarios para sostener y proyectar su acción transformadora en territorios como el nuestro, donde el INTA no es solo un centro de investigación, sino un socio estratégico para el desarrollo ganadero, rural y regional”, concluyó diciendo la Sociedad Rural de Formosa a través de su presidente, Alfredo Maglietti.