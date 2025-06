La sorpresa de Luciana Salazar por el pedido que recibió en su primer día en una plataforma para adultos: «Me da gracia»

Desde que Luciana Salazar anunció que se sumaba a una plataforma de contenido para adultos, volvió al centro de la escena mediática. Tras una larga negociación, la modelo firmó contrato con Divas Play y recientemente se dio de alta la cuenta, por lo que se filtraron las primeras imágenes de las producciones, que conjugan la sensualidad con un concepto de elegancia.

En una charla con Mujeres argentinas, Luciana contó sus sensaciones después del primer día en la plataforma, repasó los motivos que la llevaron a unirse y sorprendió con algunos de los pedidos que recibió.

“Estuvimos negociando un año y me cerró la propuesta. Es una plataforma muy seria, entraron muchas figuras de primer nivel de Argentina y no se sube ningún material que no esté avalado por mí”, explicó la rubia. Y en este sentido, reveló lo que más la sorprendió de la nueva experiencia: “Arranqué hace un día y ya me han pedido videos de mis pies. Es brutal”, se sinceró.

Ante la reacción del panel, Salazar dio más detalles de la situación: “Reconozco que yo soy fan de tener lindos los pies, de hacerme la pedicuría y tenerlos impecables, pero porque es un gusto personal. Me da gracia que genere esa sensualidad”, admitió.

En ese punto, Silvia Fernández Barrio le preguntó si sentía algún tipo de pudor durante las filmaciones. “Tengo experiencia de trabajo, hice producciones con los mejores fotógrafos de la Argentina”, reconoció Luli, lo que motivó la humorada de Virginia Gallardo, otra de las panelistas “Lo hemos hecho tantas veces, Luciana, bienvenida a esta plataforma”, bromeó la misionera, que también tiene un perfil en este tipo de contenido.

Un año de negociaciones

El proceso que llevó a Luciana Salazar a convertirse en la nueva imagen de la plataforma DivasPlay se extendió durante varios meses, marcados por propuestas, insistencias y múltiples rondas de negociación. Las conversaciones comenzaron en julio de 2024, pero la firma del contrato recién se concretó a finales de abril de 2025. Este extenso ciclo de diálogo estuvo acompañado de evaluaciones por parte de la modelo, quien buscaba asegurarse de que el acuerdo reflejara sus propios términos y expectativas.

Según relató la propia modelo, uno de los elementos decisivos fue el esquema profesional con el que la plataforma planteó la alianza. El armado anticipado de un plan de marketing y la claridad sobre las expectativas permitieron que Salazar tomara conciencia del potencial del proyecto.

La exvedette explicó que nunca antes se había sentido cómoda aceptando este tipo de propuestas, pese a que le llegaron en repetidas ocasiones. Señaló que la manera en que le presentaron el proyecto esta vez, con objetivos definidos y un marco cuidado, le otorgó la seguridad necesaria. La ecuación económica, combinada con la posibilidad de experimentar bajo sus propias reglas y tiempos, inclinó la balanza hacia el sí.

El debut oficial de Luciana Salazar en DivasPlay trajo consigo el lanzamiento de su canal exclusivo, en el que la modelo comparte contenido propio alineado con el perfil de la plataforma. El enfoque artístico elegido fusiona elementos de sensualidad y provocación con una estética elegante, un terreno que Salazar conoce por su trayectoria, aunque ahora potenciado por una impronta más personal y madura.