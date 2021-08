La sorpresa de Santi Maratea por un llamado de la Policía de España luego de perder su cartera

Compartir

En un viaje a Barcelona, el influencer sufrió una pesadilla al quedarse sin dinero y pasar una noche en la calle.

Santiago Maratea estuvo de vacaciones en España y regresó a la Argentina. Cuando visitó la ciudad de Barcelona pasó un mal momento porque perdió su cartera con dinero, sus tarjetas de crédito y las llaves del departamento que había alquilado para hospedarse. Por este motivo, debió pasar una noche en la calle hasta que consiguió ayuda.

Ahora el influencer está en su departamento de Capital Federal, cumpliendo con el aislamiento. Pero se sorprendió cuando recibió una llamada desde España. A través de sus historias de Instagram, les contó la noticia a sus seguidores: “Me suena el teléfono, con un código +34, eso es de España. Atiendo. ‘Hola, Santiago Maratea te estamos llamando de la policía metropolitana española de Cataluña. Encontramos una cartera tuya’. ¡Encontraron mi cartera!”.

Además, el joven señaló cómo consiguieron su celular: “La cartera tenía una medallita del gimnasio al que estaba yendo en Barcelona. Se contactaron con el gimnasio, preguntaron por mí y les dieron mi contacto para llamarme y darme la cartera. Les pasan el contacto y me llaman. Me dijeron: ‘Tenemos tu cartera, tiene dos tarjetas de crédito, unas llaves, 20 euros, un dólar americano y 50 pesos argentinos’. Me dicen que puedo retirarla en 48 horas o mandar una autorización por mail para que la retire otra persona. No queda otra que aplaudir con el ort…”.

Cabe recordar que la pesadilla de Maratea comenzó cuando perdió su cartera con parte de sus pertenencias. En la red social, relató: “Hago un resumen del capítulo de hoy: me fui del Airbnb antes de lo que me tenía que ir porque terminé enojadísimo con la dueña, perdí mis tarjetas de crédito y de débito de vuelta y dormí en la calle ayer”.

Luego, había manifestado: “Todo arrancó ayer por la tarde. Estaba caminando por una avenida cheta que hay acá en Barcelona. Venía muy tranquilo, paso por Dolce & Gabbana, veo una bermuda que me gusta. Digo: ‘Me meto y me la pruebo’. Y me quedaba increíble, entonces digo: ‘Me la compro’. Paso la tarjeta y la tarjeta me rebota”.

Al salir del local, comenzaron los problemas: “Salgo un toque para llamar al banco y preguntar: ‘Che, ¿estoy flasheando o es que me tienen que autorizar?’. Me siento un toque en la calle y cuando vuelvo a entrar y a pagar, finalmente, me doy cuenta de que no tengo mi carterita… ¿Ubican mi cartera? La de Travis Scott, que es como una cajita feliz marrón. La perdí o, como se dice en la Argentina, me la robaron, porque viste que uno siempre echa la culpa a que le robaron”.

Santiago recibió unas tarjetas de crédito de urgencia e intentó comunicarse con la persona que le había alquilado el departamento, sin embargo no consiguió que lo atendieran. Entonces, pasó toda la noche en la calle, sin plata. A la mañana siguiente recién pudo contactarse. “Acabo de hablar con las dueñas del departamento… Hablé con Ana, una de ellas, que se despertó con 700 mil notificaciones”, contó e hizo alusión a la ayuda que recibió por parte de sus seguidores, que intentaron contactar a la dueña a través de las redes sociales.

