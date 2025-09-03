La sorpresa del dueño del gimnasio que quedó en medio de un operativo antidroga

En una entrevista exclusiva para el programa radial «Exprés En Radio» FM VLU 88.5, del Grupo de Medios TVO, Nahuel Recalde, dueño de la academia de artes marciales «Pitbull», compartió su experiencia al verse afectado por un operativo antidrogas. Este suceso, que tuvo lugar de forma simultánea en los barrios Las Orquídeas y Liborsi, acaparó la atención de los medios locales y las redes sociales. Lo que prometía ser una jornada más de entrenamiento, se convirtió en una pesadilla para Recalde, quien no pudo ingresar a su gimnasio y se vio envuelto en una situación que lo perjudicó directamente.

Doble operativo y enfrentamientos en el sur de la ciudad

El lunes por la noche, un doble operativo de la Dirección General de Drogas Peligrosas sacudió a los barrios Las Orquídeas y Liborsi. El primero, en el barrio Las Orquídeas, involucró a grupos relacionados con el contrabando. En las redes sociales se viralizaron videos donde se podían ver enfrentamientos, intercambio de disparos, corridas y persecuciones, lo que generó un clima de tensión y violencia. La situación en el barrio Liborsi, por otro lado, «terminó en tragedia». Un allanamiento en la calle Maipú, cerca de la intersección con la calle Catamarca, culminó con el fallecimiento de una persona que intentó fugarse en una camioneta, embistiendo a tres efectivos policiales que se encuentran hospitalizados. Aún se desconoce la causa exacta del deceso, ya que la víctima pudo haber fallecido por el impacto del vehículo contra un muro o por los disparos de la policía.

El gimnasio Pitbull, afectado por el operativo

Nahuel Recalde, dueño de la academia «Pitbull», se vio directamente involucrado en la situación debido a que el operativo se realizó en el mismo predio donde funciona su gimnasio. A través de mensajes y videos que le enviaron sus vecinos, se enteró de la magnitud del suceso y, al reconocer su gimnasio, no pudo ocultar su sorpresa: «No puede ser». La parte de adelante del galpón, que se puede ver en el material fílmico, es el gimnasio de Nahuel. Él y sus deportistas no pudieron ingresar al lugar, ya que ahora es un espacio que se encuentra en peritaje por la prefectura, que se hizo cargo de la investigación.

El procedimiento y la falta de información

El dueño del gimnasio explicó que, según lo que le comentó el comisario a cargo, el operativo no fue un evento al azar, sino que «venían de un seguimiento». La policía sabía qué días entrenaban y cuáles no, por lo que el allanamiento no fue improvisado. A pesar de los daños que se puedan generar, Nahuel asegura que lo más importante es la tranquilidad que le transmitieron las autoridades: «Me dijeron que me tengo que quedar tranquilo, que fue todo parte del procedimiento».

El impacto en el prestigio de la academia y la incertidumbre

La situación ha puesto en riesgo el prestigio de la academia. Recalde se vio envuelto en un caso que no tenía nada que ver con su trabajo ni el de sus alumnos. Nahuel confirmó que el inmueble es alquilado, y que lamentablemente «la rebotamos de arriba», ya que comparten la misma entrada con la parte del galpón donde se realizaban las actividades ilícitas. A pesar de todo, el dueño del gimnasio afirma que la persona que le alquila no se ha contactado con él. Cuando le preguntaron si había notado alguna actividad extraña en la parte de atrás del local, Nahuel contestó con total sinceridad: «La verdad que me sorprendió totalmente». Los deportistas y sus padres se han mostrado preocupados por la situación, pero la tranquilidad del dueño, que fue transmitida por las autoridades, les ha dado un poco de calma.

Recalde afirma que el gimnasio es un ingreso para él, pero también un hobby. Está feliz de ver a los chicos entrenar y prepararse para las competencias que tienen por delante. Sin embargo, no hay fecha de reapertura del lugar. Por ahora, tiene que esperar a que el juzgado se comunique con él para darle alguna información sobre el procedimiento.

Al final de la entrevista, Nahuel Recalde, visiblemente conmovido, agradeció el espacio y se despidió con un mensaje de tranquilidad para sus alumnos y sus padres. «Quiero aclarar y llevarle la tranquilidad a los chicos, a los padres, que nosotros hacemos lo que nos gusta ahí, solamente entrenamos, nada más». Sin lugar a dudas, un testimonio que demuestra el impacto que un suceso ajeno a su voluntad puede tener en la vida de una persona y de todo un barrio.