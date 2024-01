La sorpresa del mercado de pases: Argentinos Juniors contrató a un promisorio goleador de Japón

Argentinos Juniors siempre se caracterizó por ser un club formador de jóvenes talentos y por eso lleva el apodo de Semillero del Mundo. Y esta nueva apuesta parece ir detrás de ese apodo. El Bicho decidió superar las fronteras del país y sumó una nueva promesa internacional a su plantilla: el delantero japonés Ryoga Kida, quien se unirá al equipo proveniente del Nagoya Grampus de la J1 League.

Según le dijeron fuentes de la entidad de La Paternal a Infobae, el joven futbolista de 18 años desembarcará en el conjunto en calidad de cedido a préstamo por un período de dos años con opción de compra y se unirá a la Reserva. En los próximos días llegará al país para empezar a hacer el proceso de adaptación, incluso también desde el idioma porque maneja principalmente el inglés como lengua alternativa. Tenía sondeos de clubes del exterior, pero optó por militar en el fútbol argentino.

El atacante nipón, que tendrá la chance de convertirse en el tercer jugador de su país en competir en la máxima categoría de Argentina, podría ser considerado como el octavo refuerzo de cara al inicio de la Copa de la Liga Profesional, más allá que inicialmente no estará bajo las órdenes de Pablo Guede.

Aunque inicialmente se espera que Kida participe en la Reserva, su potencial podría llevarlo a debutar con el plantel superior a lo largo de los dos años que durará su contrato. Cabe destacar que el punta fue parte de las selecciones formativas de Japón Sub 15 y Sub 18 y está bajo el radar de la mayor dirigida por Hajime Moriyasu.

Los otros refuerzos que acompañarán a Ryoga en su nueva aventura en Argentinos Juniors son Sebastián Prieto, Diego Rodríguez, Erik Godoy, Diego Barros, Fernando Meza, Nicolás Oroz y Maxi Romero, conformando de esta manera un equipo renovado y ambicioso para enfrentar los desafíos de la temporada.

Si uno mira en la historia del fútbol argentino el recuerdo de los jugadores japoneses que pasaron por la máxima categoría no es extenso, pero sí significativo. El caso más recordado es el de Naohiro Takahara, quien arribó a Boca Juniors en el año 2001 y hasta anotó un gol en una victoria 6-1 contra Lanús. Aunque su estadía fue breve, su contratación formó parte de una estrategia de mercadeo de Mauricio Macri en aquel momento. Tras su salida del Xeneize, el delantero continuó su carrera en su tierra natal y en la Bundesliga alemana.