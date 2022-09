La sorpresiva respuesta de Zaira Nara cuando le preguntaron por Jakob von Plessen

Compartir

La conductora fue consultada por su relación con su marido con quien a mediados de este año transitó una fuerte crisis

Meses atrás, tras el Wanda Gate, los rumores de crisis en la pareja de Zaira Nara y Jakob von Plessen crecieron tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. A pesar de que ellos no desmintieron ni confirmaron su separación, muchos usuarios estuvieron atentos y siguieron muy de cerca lo que pasaba en sus cuentas oficiales.

En las primeras publicaciones, Jakob Von Plessen no aparecía ni en las fotos ni en los videos. Si bien ella no hace referencia al tema, en las últimas semanas se los vio juntos paseando por Colonia, Uruguay. Él, por su parte, no utilizó sus redes sociales para expresarse sobre su vida privada, así como tampoco posteó nada sobre algún posible viaje.

Pero luego, la modelo posteó en sus historias de Instagram una imagen con sus dos hijos y Jakob. “Mis amores”, escribió junto a un corazón. Su mamá también compartió fotos del festejo del cumpleaños de su yerno que incluyó una cena familiar a modo de celebración. “Muy feliz cumple @jakotango”, señaló Nora junto a una tierna imagen de Zaira y su familia.

A pocos días de haber regresado a la Argentina, tras acompañar a Wanda Nara en la inauguración de su local en Miami, Zaira fue a un evento y respondió con más dudas que certezas cuando le preguntaron por su presente amoroso con Jakob von Plessen, padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo.

Luego de numerosas preguntas vinculadas a su hermana y a su matrimonio con el futbolista, Zaira fue consultada por Jakob y eludió la respuesta. “En el amor, con tu pareja, ¿todo perfecto? ¿Todo bárbaro?”, le preguntó el notero de Implacables. “Sí, todo bárbaro”, le respondió Nara, pero sin la intención de dar detalles.

Acto seguido, el cronista insistió: “Si querés, peleate así también te preguntamos a vos”. Y la modelo contestó con una sorpresiva devolución, que involucró a su hermana: “No, está bien. Prefiero que me sigan preguntando por Wanda”.

Zaira había dado una entrevista a Socios del espectáculo (El Trece) para hablar de sus planes laborales. Aunque recibió alguna propuestas interesantes para regresar a la pantalla chica, optó por rechazarlas porque desea poner todas sus energías en su propio emprendimiento dedicado a una línea de cosméticos.

“La realidad es que en la pandemia me acostumbré a estar 100% en el lado empresarial, a mi marca de beauty, a hacer diseños para algunas marcas. Me está costando dejar eso que me permite manejar más mi agenda. La tele me apasiona, pero me quita tiempo y no puedo estar más con los chicos”, aseguró.

Además se refirió a los rumores de que realizaría un reality con su hermana Wanda: “Nuestra vida es muy pública, imaginate si hacemos un reality. Por ahora no, aunque con Wanda siempre decimos que nos gustaría hacer algo juntas en tele. A mí me conviene hacer algo allá, pero no me conoce nadie. Ya somos medio un reality, a mí me costaría un poco hacerlo porque siempre trato de mantener un poco la intimidad”.

