La Sub 20 de handball le dio vuelta la final a Brasil y se consagró campeona

Los pibes de Guillermo Milano ganaron un partido épico en Nicaragua y consiguieron una victoria clave.

Una noche soñada: en la final por el continente, contra el rival de toda la vida y corriendo desde atrás. Así se recibieron de Gladiadores los pibes de la Sub 20 de handball: le dieron vuelta un partido increíble a la selección de Brasil y se consagraron campeones del torneo más importante de toda América, el Torneo Sur-Centro.

Los ¿pequeños?

Gladiadores hicieron historia

En un emocionante desenlace, la Selección Argentina Sub 20 de handball logró revertir un marcador desfavorable de 6 goles en contra de la Verdeamarela, nada más y nada menos, para coronarse campeona del torneo Sur-Centro. El equipo de Guillermo Milano puso garra y juego para levantar el encuentro celebrado en Managua, Nicaragua, y se quedó con la dorada.

El marcador del título es para el infarto: un ajustado 26-25 fue el resultado final que le dio a los de la Albiceleste algo más que la primera medalla. Los Gladiadores de menos de 20 años también se aseguraron su lugar en el Mundial y en los Juegos Panamericanos Juniors, que se desarrollarán el próximo año en Paraguay.

Haciéndole honor al apodo de la mayor, los dirigidos por el histórico DT nacido en Morón lucharon como auténticos espartanos para dar vuelta el resultado adverso en otra muestra de la tenacidad y el espíritu de lucha característico del deporte argentino. Con 5 goles, el máximo anotador del partido fue Bautista Gallardo, que juega de lateral izquierdo en River y es hijo del histórico Dady (ex DT de las mayores).

Este torneo es el más relevante del continente, no solamente por su nivel y las clasificaciones que otorga (Mundial y Juegos Panamericanos Juniors) sino también porque significa un importante reconocimiento al trabajo y esfuerzo de los jóvenes jugadores de handball, que demuestran un gran potencial para el futuro de la disciplina en el país.

A pesar de consagrarse campeones, el torneo marca también el final de la era de Guillermo Milano como entrenador de la selección nacional: había estado en el puesto desde el 2021 (tras la partida de Manolo Cadenas) y separará su camino de la Albiceleste por decisión de la Confederación Argentina de Handball. La misma es a raíz de una complicada actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde su equipo perdió los cinco partidos que disputó, a pesar de llegar a la cita olímpica como campeones panamericanos de Santiago 2023.

Por su parte, el entrenador asumirá un desafío inédito para el handball nacional: se convertirá en el primer entrenador argentino en dirigir una competición de clubes en Europa. Esto lo hará dirigiendo al Vardar, un club histórico de Macedonia del Norte y de gran importancia en el mundo del handball, habiendo ganado la Champions League en dos oportunidades (2016-17 y 2018-19).