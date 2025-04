En el primer trimestre del año los sueldos acumularon una caída promedio del 3% y en algunas actividades el retroceso trepó al 7%.

Los sindicatos que firmaron aumentos de entre 1% y 2% para abril y mayo ya presionan por renegociar los acuerdos y amenazan con mayor conflictividad.

La suba del dólar y la inflación golpea fuerte a los salarios y los gremios piden reabrir paritarias.Por la suba del dólar y la inflación los gremios presionan por la reapertura de paritarias.

Casi a la par que el INDEC difundía el viernes que la inflación de marzo se ubicaba en el 3,7%, el Gobierno sellaba un nuevo acuerdo paritario con los gremios estatales que fijaba una suba de 1,3% para el mes pasado y el mismo porcentaje replicado en abril y mayo. Una caída del salario real de más de 4% solo en el primer trimestre del año.

Pero ese deterioro no es una potestad única de los sueldos del sector público: por la presión oficial del tope salarial en torno al 1% mensual -bajo amenaza de no homologar los acuerdos-, las paritarias del sector privado formal acumularon solo en los tres primeros meses del año caídas promedio del 3% que en algunos casos alcanzan hasta el 6,8%. Un escenario que, en vista de los convenios ya firmados, se profundizará en los próximos dos meses producto de la aceleración en el nivel general de precios proyectada tras la salida del cepo cambiario.

La inquietud sindical por la pérdida del salario real, uno de los argumentos del tercer paro general que la CGT concretó el jueves pasado contra la gestión de Javier Milei, escaló tras conocerse el dato del IPC de marzo y las advertencias sobre el impacto que tendrán la eliminación de las restricciones cambiarias y el nuevo esquema de flotación del dolar anunciado por el Gobierno, según coinciden en señalar diversos analistas. El pronóstico generalizado contempla que la inflación de abril y mayo podría trepar hasta el 5% y recién comenzaría a desacelerarse desde mitad de año.

Esa alerta caló especialmente sobre aquellos gremios que ya definieron los aumentos salariales de abril y mayo, y que anticipan que volverán a la carga para reabrir las negociaciones en las próximas semanas en la búsqueda de actualizar esas subas. Ese lote abarca a gremios clave de la conducción de la CGT y muy relevantes por la cantidad de trabajadores representados, como los casos de Camioneros, que selló subas del 1% mensual para abril y mayo; Sanidad, que pactó un aumento de 1,6% para abril; o Alimentación, que firmó un incremento de 1,8% para este mes.

La misma situación enfrentan los trabajadores de la industria textil, con subas definidas de 1% mensual para ambos meses; madereros, que negoció 2% para abril y el mismo porcentaje para mayo; y UTEDyC, que firmó 2,4% para mayo y 2,3% para junio y no tiene subas pactadas para este mes. «Estamos perdiendo todos muy feo. Vamos a pedir la reapertura y si el Gobierno no cede, habrá más conflictividad», advirtió uno de los jefes cegetistas que presiona por rediscutir su convenio.

En paralelo, desde ATE -que rechazó firmar el acuerdo con el Gobierno que estipuló un aumento mensual del 1,3% para el trimestre marzo-mayo- anunciaron un nuevo plan de lucha que contempla una jornada de lucha y protestas el próximo 23 de abril en repudio por el deterioro salarial y el impacto de la devaluación. «No le podemos dar tregua a un Gobierno que está perdiendo el consenso social. El daño que nos causaron a los estatales es irreparable”, apuntó Rodolfo Aguiar, el titular del gremio.

También la presión por reabrir sus paritarias en forma inminente para compensar la pérdida de la inflación alcanza a los gremios que firmaron solo por el primer trimestre. Allí algunas actividades registraron pérdidas salariales significativas, como los casos de judiciales nacionales (-6,2%) o los trabajadores de casas particulares (6,8%), pero la situación de deterioro abarcó también a los grandes gremios: Comercio, el más numeroso del sector privado, tuvo un retroceso salarial de 3,1%, la industria metalúrgica, donde negocia la UOM, el aumento trimestral se ubicó 4,2% por debajo de la inflación, un escenario que se replicó en los convenios de Sanidad (-4,5%), Textiles (-4,6%), Alimentación (-4,3%), Carga y descarga (-2,6%), Camioneros (-1,9%), Construcción (-1,6%), químicos (-1%) y mecánicos de Smata (-0,7%), según un relevamiento realizado por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.

Apenas un puñado de sindicatos consiguió recomponer en algo sus ingresos o empardar a la inflación en el trimestre enero-marzo, como los trabajadores del cuero, de maestranza, los gastronómicos y los bancarios, que este mismo martes sellaron el aumento correspondiente a marzo acumulando una suba de 8,6% en el trimestre, en línea con la suba de precios del mismo período.

«Con una nominalidad cambiaria e inflacionaria mayor, los ingresos de la población se verán condicionados, en un marco donde la recuperación previa fue solo parcial. Los efectos de esto se advertirán en materia de consumo», alertó al respecto el último informe de la Fundación Capital, la entidad que conduce el economista Martín Redrado. De acuerdo a las estimaciones de la Fundación hasta el mes de marzo, en el primer trimestre del año el aumento promedio de los salarios negociados en paritarias se ubicó casi 3 puntos por debajo de la inflación del período, representando un cambio significativo del proceso de recuperación registrado en el último trimestre de 2024.

En sintonía con ese análisis, Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-A, definió como «muy complicado» el desenlace salarial del primer trimestre y advirtió que «las perspectivas en el corto plazo (abril/mayo) no son nada buenas». «En febrero se encendieron las alarmas, en marzo se quemaron todos papeles y la reformulación del esquema cambiario hizo que todo el esquema del Gobierno (tope de entre 1% y 2% mensual a los aumentos) vuele por los aires. No sería raro que muchos estén pidiendo una reapertura de las negociaciones por los resultados del primer trimestre, o a lo sumo alguna suma que compense lo que perdieron», pronosticó.

Y consideró oportuno analizar el escenario paritario en relación al reciente acuerdo con el FMI. «Dice el Fondo que los salarios están muy altos en dólares y que va a ser necesario contener las presiones salariales. Pero a diferencia del segundo semestre de 2024 vamos a un escenario mucho más restrictivo y donde se va a producir un incremento de la conflictividad laboral», aseguró el analista.