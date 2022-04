Compartir

José Olmedo, subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que la Sube estudiantil “se sigue tramitando con normalidad, con la única diferencia de que a partir del 1 de abril los colectivos ya no dejan ascender a los estudiantes que no tengan acreditado el beneficio en cada una de sus tarjetas SUBE que le hemos entregado de forma gratuita a cada uno de los beneficiarios de Formosa”.

Asimismo afirmó que no hay faltante de plásticos en Formosa, teniendo en cuenta que “ya tuvimos las previsiones del caso hace un tiempo, como somos proveedores de tarjetas, conseguimos tarjetas y ya nos hemos stockeado hace un tiempo, venimos sin ningún tipo de inconvenientes, también a partir de esta cuestión de que hay faltante se tomó la decisión de vender una sola tarjeta para cada persona que van a solicitar”.

Aclaró el trámite para obtener el beneficio estudiantil “se sigue haciendo de manera virtual, en forma online que hasta ahora no nos ha traído ningún tipo de inconveniente, hemos llevado bastante bien la cuestión, tal es así que ya hemos tenido más de 20 mil beneficiarios empadronados con los beneficios aplicados y están usando día a día este beneficio que la verdad está muy bueno y tiene un alto impacto en la economía doméstica a habida cuenta de que esto fue una promesa de campaña del ingeniero Jofré que cuando pudo acceder a la intendencia lo pudo materializar de manera muy rápida y así cumplir la palabra empeñada”.

Suba del boleto

En otro sentido, Olmedo aclaró que aún no rige la suba del boleto que pasará a costar 60 pesos. “Recién me notificaron del decreto de promulgación de la ordenanza que actualiza la tarifa, a partir de allí recién vamos a empezar a trabajar con la CRNT para poder de esta manera actualizar la misma”.

Transporte diferencial

Asimismo despojó la inquietud de un vecino de la ciudad que utiliza el servicio diferencial, solo para discapacitados y aseveró que “la empresa nunco tuvo seis unidades para esto, son las combis que tienen rampa de acceso y que llevan sin tener un recorrido trazado siempre y cuando se realicen actividades inherentes a la cuestión de salud o de educación como prioridad, ellos hacen un servicio diferencial que no existe en el país, solo en Formosa donde buscan al usuario de la casa, lo llevan a la institución educativa, o a la institución médica para que realice esa actividad y a la salida lo llevan de nuevo a la casa”, explicó.

“La empresa cuenta con dos unidades y el municipio viene trabajando arduamente para incorporar dos unidades más pero de su propiedad que van a ser incorporadas para brindar el mismo servicio”, aclaró.

