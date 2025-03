La Subsecretaría de Cultura dio inicio a 25 diferentes talleres gratuitos

Con una propuesta inicial de 25 talleres por parte de la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, este lunes 10 dieron inicio algunos de ellos.

La directora de Acción Cultura, a cargo del organismo cultural, Graciela Marechal, quien además recordó que “todos son inclusivos y de acceso libre y gratuito”.

“Para sus dictados, se encuentran a disposición distintas sedes que son: el Teatro de la Ciudad, el Galón C del Paseo Costanero, el Cine Teatro Italia, la EPEP N°496 “Pablo Pizzurno” y la EPEP N°2 “Sarmiento”, detalló y acentuó que todo el equipo se encuentra trabajando arduamente para garantizar el eficaz desarrollo de cada uno.

En tanto, aclaró que la mayoría se dictan por la tarde, exceptuando los del Cine Italia que son por la mañana. También, recordó que para inscribirse deben contactarse vía WhatsApp con el profesor a cargo, estando dicha información en el flyer de promoción.

Como dato extra, comentó que algunos interesados participan en más de un taller y aclaró que “a pesar de que ya hayan iniciado, se pueden incorporan en cualquier momento ya que se dictan durante todo el año”.

En la sede del Teatro de la Ciudad se dictarán los talleres de “Guitarra- Acordes Formoseños” a cargo del profesor Jorge Nuñez; “Guitarra- Cuerdas Formoseñas” por Rodrigo Vera; “Arpas- Formar Arpegios” por Bruno Sánchez; “Violín y N’Viké- Orquesta Alhua por Daniel Rojas”.

Además, estarán los talleres de “Acordeón y Bandoneón” por Lucas Ortiz; “Batería” por Horacio Fernández, “Teatro como Medio de Comunicación” por Carmen Paredes y “Canto- El laberinto de la Canción” dictado por Analuz Blanco.

En el Galpón C se encontrará “Asesoría y Capacitación en la Moda” por Augusto Montoya; “Teatro” por Graciela Galeano y Alejandro Beck; “Ritmo y Percusión- TumPa” por Caro Sosa.

Taller de “Percusión y Ritmo con Señas para Mujeres y Diversidad” también dictado por la profesora Sosa; “Danzas Clásicas- On Point” por Marianela Vera, “Canto- El Laberinto de la Canción” por Analuz Blanco, “Composición Musical, Literarias y Armonías Inéditas” por Valentín Del Turco; “Violín y N’Viké” por Daniel Rojas; “Pintura, Reciclado- Expresiones Creativas” por Lorena Velarde.

También, el taller “Vocacional de Guitarra” por Romualdo Diarte;

“Grabado y Gráfica Experimental” por Norberto Fando y Alberto Alén; “Flamenco- Sentir Flamenco” por Mayra Figueredo; “Arte para Infancias” por Alfredo Palacio; “Danzas Folclóricas para Adultos” por Gabriel Samudio y Diego Brunelli; “Formosa yo te Canto” por Gustavo Del Turco”.

En la EPEP N° 496 el profesor Gustavo Barboza dictará “Ritmo Latinos y Caribeños”, mientras que en la EPEP N° 2, Griselda Paredes se encontrará con el “Coro Infanto- Juvenil Chiquita Milanese” y Nicolás Saavedra dictará el taller online “Producción musical inicial”.