La suspensión de las PASO profundizó la interna en el PJ porteño tras el apoyo de los legisladores de Unión por la Patria

Tal como sucedió a nivel nacional, la Ciudad de Buenos Aires también suspendió la semana pasada las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el actual ciclo electoral. El viernes, la Legislatura porteña aprobó con amplio margen la iniciativa para que este año no haya internas abiertas, una iniciativa que obtuvo 55 votos afirmativos, 3 negativos y 1 abstención.

Además de los votos de los legisladores del PRO y de los aliados de Jorge Macri, el proyecto también contó con el apoyo de Unión por la Patria, en una jornada en la que, además, se estableció el desdoblamiento de los comicios porteños respecto a los nacionales. En la Ciudad se votará para renovar los integrantes de la Legislatura el 18 de mayo, en comicios que serán con Boleta Unica Electrónica.

Si bien el bloque peronista, que cuenta con 18 integrantes, había mantenido cierta reserva sobre la posición respecto a las PASO en la Ciudad, finalmente una reunión en la previa de la sesión destrabó la situación y, finalmente, votaron de manera unánime a favor del proyecto.

“Este bloque va votar en unidad por la suspensión”, blanqueó la diputada Claudia Neira en el recinto. Muchos leyeron que esa señal que entregaron apunta a mostrarse fuertes y juntos, pese a las diferencias internas, en un distrito que históricamente les resultó adverso.

El PJ tenía cierta disposición a respaldar la suspensión de las Primarias, pero con la condición de adelantar la elección a mayo para evitar su superposición con la campaña nacional. De acuerdo a lo que había anunciado Macri en diciembre pasado, iban a efectuarse el 6 de julio.

Esa decisión evidenció, una vez más, la interna que vive el PJ porteño: Juan Manuel Abal Medina, quien desembarcó en el partido en abril del año pasado como vicepresidente tercero del partido, cuestionó la posición de los legisladores peronistas y anticipó que reclamará que haya internas para definir a los candidatos.

“Nos sorprendió porque no entendemos para qué sirve, por qué se tomó esa decisión. Lo que uno entiende es que las PASO, siempre, ayuda a las oposiciones. No entendemos por qué el bloque decidió votar la suspensión”, cuestionó en diálogo con Infobae.

El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner anticipó que reclamará explicaciones dentro del partido, y dijo que la decisión “no hace más que ayudar a Macri (Jorge) o a Milei).

“No sabemos qué va a pasar, cómo se van a definir los candidatos. Pero nosotros vamos a reclamar una interna, se terminó el tiempo de la lapicera”, apuntó.

Abal Medina también reclamó que haya una autocrítica dentro del peronismo, y recordó que el partido ha perdido las últimas elecciones a nivel nacional.

El articulado para suspender las PASO en la Ciudad establece que las agrupaciones políticas deberán definir sus candidaturas a través de los mecanismos internos previstos en sus respectivas Cartas Orgánicas. Entre los fundamentos esgrimidos por el Ejecutivo porteño, se señala un “desgaste” en la ciudadanía producto de la baja participación observada en las elecciones primarias previas, pese a su carácter obligatorio. “La experiencia en la implementación de esta herramienta, a través de los años, muestra que su principal incidencia ha tenido lugar en las elecciones en las cuales se dirimen cargos ejecutivos”, sostiene Macri.

El lanzamiento de Kicillof

Por otro lado, Abal Medina respaldó el nuevo espacio político dentro del peronismo que lanzó ayer el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“Es positivo, es el camino que tenemos que seguir. Si seguimos cerrándonos como antes, el resultado no va a ser diferente”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó a quienes calificaron la presentación de la nueva línea interna como divisionista. “El peronismo debe abrirse”, subrayó Abal Medina.

En medio de la interna con La Cámpora y Cristina Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó este sábado un nuevo espacio político con el apoyo de decenas de dirigentes peronistas bonaerenses.

La agrupación que presentó el mandatario bonaerense se llama “Movimiento Derecho al Futuro” (MDF). “El peronismo enfrenta un desafío histórico: reconstruirse para liderar una alternativa al experimento de ajuste y crueldad que lleva adelante el Gobierno Nacional de Javier Milei», comienza el texto publicado en la red socal X, cuyo cierre expresa la necesidad de “un peronismo que abrace al pueblo y enfoque sus energías a reconstruir el sueño colectivo de una patria justa, libre y soberana”.

El texto iniciático publicado por el Movimiento Derecho al Futuro habla de “actualizar nuestras ideas con una perspectiva de futuro, sin temor al debate interno”, en un momento de “escuchar, de comprender las razones de nuestra derrota a nivel nacional, de recuperar la agenda de las mayorías, defendiendo los derechos de todos” y asegura que “es hora de reinventar nuestro proyecto histórico”.