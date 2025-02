La tajante decisión de Mauro Icardi para alejar a Wanda Nara de su casa de Turquía

Mauro Icardi y la China Suárez siguen dando importantes pasos en su relación a pesar de los rumores que hay alrededor de su vínculo. La pareja viajó nuevamente a Turquía para estar presentes en el clásico de Galatasaray el día lunes y aprovecharon para hacer un poco más de turismo en la ciudad de Estambul.

La dupla está instalada en la casa que tiene el deportista en la ciudad, donde convivió con Wanda Nara y con las dos hijas que tienen en común más los tres niños de la empresaria con Maxi López. Desde que llegaron a Estambul, las redes sociales de ambos se llenaron de fotos de esta nueva aventura juntos y en las últimas horas un posteo de Icardi llamó la atención de sus seguidores.

En la publicación que hizo el delantero se puede ver una serie de fotos de su recorrido por la ciudad, sin embargo, no fue el paisaje lo que se llevó todas las miradas, sino un gesto dedicado a Eugenia y una alusión indirecta a Wanda. El barrio que eligieron Wanda y Mauro para instalarse en Turquía fue el Bebek, uno de los lugares más históricos y más lujosos que tiene vista al Bósforo. Cuando el matrimonio estaba viviendo allí tenían la casa llena de portarretratos de la familia, de vacaciones, de los niños, sin embargo, el exjugador del PSG decidió hacer un cambio en la decoración y le dio a Nara donde más le duele.

En una de las mesas de arrime con vista al mar Mediterráneo decidió poner una foto con Eugenia, pero no cualquier imagen, sino una que se sacaron hace tan solo unos días bajo la nieve. En ella se los puede ver en un puente, con el agua a sus espaldas y el frío calando hondo en sus rostros.

Enseguida sus seguidores comentaron la publicación. “¿Es necesario mostrar el portarretrato en primer plano?”, “Esta pareja nunca descansa de subir cosas a las redes?, ¿no era que están de vacaciones?”, fueron algunos de los mensajes que llenaron el posteo.

En el mismo carrete de instantáneas, también se destacó la primera de ellas. Allí se los puede ver abrazados, ambos vestidos de color negro, frente a uno de los monumentos de la ciudad. Con su mano derecha, Suárez sostiene su celular, y el único dedo que tiene extendido es el dedo medio, que es utilizado para hacer un gesto obsceno. Esto tampoco pasó inadvertido en los comentarios de la publicación y varios internautas lo marcaron.

Otro detalle que irritó a los eternautas fue la funda de Hello Kitty que la actriz eligió para su teléfono, iniciando un nuevo capítulo en la guerra que tiene con Wanda por el personaje ficticio japonés.

La imagen con el gesto del dedo la compartió dos veces en la publicación, la segunda un poco más de cerca y se ve a la perfección la mano de la actriz de Casi Ángeles ¿Una casualidad o una indirecta para Nara y los haters? Este carrete continúa con varias postales de la pareja en diferentes lugares de la ciudad, con el detalle de que Icardi eligió un accesorio particular para pelear el frío y evitar que se lo reconozca, muy similar al que eligió L-Gante para su viaje a Europa.

Como en los últimos posteos que realizó del deportista, dejó un poético mensaje para su novia: “Que las olas del Bósforo nos susurren promesas de amor mientras nos abrazamos en su orilla“. Y agregó que ahora Estambul tiene un nuevo significado para él: ”Una ciudad donde la historia y la magia se entrelazan, donde una parte de mí siempre pertenecerá…“.

Cabe recordar que los tres protagonistas de esta novela se encuentran en Turquía, en el caso de la conductora de Bake Off Famosos fue para recibir el premio por la Mujer del Año y, a pesar de haber hecho un poco de turismo, evitó cruzarse con el padre de sus hijas y su actual novia. Si bien no coincidieron en las calles de la ciudad, la empresaria no tuvo reparos en hablar acerca de la situación, puesto que quería recuperar las cosas que tiene en la que fue su casa por varios años.