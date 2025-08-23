La tajante reacción de Melody Luz ante la pregunta de una seguidora

La bailarina Melody Luz volvió a mostrar su carácter frontal en redes sociales tras un incidente con su automóvil: “Cara de salí de entrenar re manija y no va que mi auto empieza a perder nafta. Harta”, relató en una historia de Instagram. La reacción de sus seguidoras no tardó en llegar, y una de ellas le preguntó: “¿No era que tu marido es millo? ¿Por qué no te compra uno?”. La respuesta de Melody Luz fue tajante e involucró a Alex Caniggia: “No me interesa que me regalen nada. El otro día quiso traerme un bolso Gucci y le dije que no. Si algún día me lo puedo comprar lo compro yo. Me chupa un 🥚”.

La bailarina también enfrentó críticas sobre su aspecto físico, en particular sobre sus cejas, y no dudó en responder: “Y las cejas vayan a depilárselas ustedes”. En la misma publicación, explicó el origen del problema con su vehículo: “Del auto se había salido una manguera nada más, por suerte”. El desperfecto podría haber causado un incendio por la pérdida de combustible.

Hace tres días, durante una entrevista en Luzu, Melody Luz rememoró el impacto emocional que vivió tras su paso por el reality El hotel de los famosos. La exposición mediática la enfrentó a una oleada de comentarios negativos: “La pasé mal. Como lo nuestro estaba grabado, yo me tuve que encerrar. Cuando llego a mi casa, abro las redes, que no tenía el celu y veo todo el hate”, confesó. En ese periodo, su pareja, Alex, continuaba en competencia, lo que la obligó a lidiar sola con la situación. “Alex estaba dentro de la casa, y encima leía cosas como ‘Mirá que este sale y te va a dejar, negrita de mierda’. Casi caigo en una depresión, la verdad. Fue mi momento más feo”, admitió.

La maternidad se convirtió en su refugio durante esa etapa difícil. “A mí lo que me salvó, posta, fue Venezia. Porque cuando me quedo embarazada, digo: ‘Guau, mi cuerpo puede generar vida. ¿Cómo voy a estar gastando tiempo en gente que me tira odio, en cosas que no valen la pena?’”, expresó. Decidió entonces enfocarse en ser un ejemplo para su hija: “Quería que ella me vea el día de mañana y diga ‘yo quiero ser como mamá, que le gusta cumplir los sueños, ir para adelante’. Está bueno elegirse a una misma también”.

Las críticas no cesaron durante su embarazo y la crianza de Venezia. “Cuando bailé embarazada, me decían que no podía, que no daba. Y hoy en día está súpersana, baila conmigo. O que cómo trabajaba con ella siendo tan chiquita. Y no hay nada más lindo que sentirse bien, tener tu propia independencia económica y poder demostrarle a mi hija que estoy haciendo lo que me gusta y que lo puedo compartir con ella”, relató.

Semanas atrás, Melody Luz compartió fragmentos de su diario íntimo de la infancia en Instagram, mostrando páginas manuscritas de septiembre de 2007. En una de ellas, con solo diez años, escribió: “Hola, querido libro de los deseos, te quería decir que tengo muchos sueños, pero este es el principal”. En ese texto, la niña describía su pasión por el arte: “Ser una estrella. A mí me encanta bailar, cantar y actuar y creo que lo hago muy bien. Es que me da vergüenza cantar y actuar, pero bailar no porque hace mucho que bailo en un escenario al frente de toda la gente”.

Junto a una foto de su niñez, la bailarina se dirigió a su yo infantil con un mensaje de aliento: “Tranquila pulguita. Te van a decir muchas veces que no, que no sos nadie y que busques un plan B porque no vas a llegar a nada”. En ese mensaje, Melody Luz reivindicó la perseverancia y el apoyo familiar que la acompañaron: “Tranquila que todos los castings que hacés en alguno vas a quedar. Tranquila que por más que te quieran rebajar y humillar, vos sabés muy bien quién sos y de dónde venís“.