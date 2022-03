La temporada de verano dejó impacto económico de casi $600.000 millones

Compartir

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, destacó el «crecimiento exponencial del turismo» que repercutió en una de «la mejores temporadas de los últimos 20 años», donde se movilizaron 32,3 millones de personas por el país que, con una estadía media de 4,6 días, dejaron un impacto económico directo de $584.619 millones, de acuerdo al informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que se difundió este miércoles.

«Estamos concluyendo una temporada de verano récord, de las mejores de los últimos 20 años, con más de 32 millones de personas disfrutando los destinos de nuestro país, y es una gran noticia porque nos demuestra no solo que el turismo se está recuperando, sino que está creciendo exponencialmente», subrayó.

Las declaraciones del ministro se dieron en el marco del balance que difundió la CAME, donde se precisó que «en los dos meses y medio comprendidos entre la segunda quincena de diciembre de 2021 y fines de febrero de 2022 viajaron 32,3 millones de turistas por el país que, con una estadía media de 4,6 días, dejaron un impacto económico directo de $584.619 millones».

Lammens aseveró que «estos resultados fueron posibles en gran medida gracias al impulso de Pre Viaje y sus múltiples virtudes: una iniciativa profundamente federal, cuyo impacto derramó en destinos de todo el país, extendió la temporada e incrementó el gasto promedio de los 4.5 millones de turistas que lo utilizaron».

El ministro se mostró «entusiasmado con lo que viene generando el turismo: una rápida recuperación de empleo, y nos demuestra que ya es motor de crecimiento económico en todas las regiones de la Argentina».

En el informe de CAME se señaló que la temporada turística del trimestre diciembre-febrero mostró «excelentes resultados» que arrojaron récords tanto en cantidad de turistas y excursionistas que se trasladaron por las distintas localidades, como por el gasto realizado en términos reales.

Se destacó que el gasto a precios constantes fue un 20% superior al de 2020 (antes de la irrupción de la pandemia) y un 97% mayor al del 2021, en tanto los viajes realizados, sumando turistas y excursionistas, alcanzaron a 66,8 millones, un 14,3% más que el año pasado.

«El tipo de cambio alto, los trámites sanitarios para ingresar a otros países, sumado a la incertidumbre sobre la tendencia futura de la Covid-19 favorecieron a los destinos nacionales, que fueron priorizados por sobre países como Brasil, Uruguay, Chile o la ciudad estadounidense de Miami, polos de turismo que compiten con los argentinos en los sectores de la población con ingresos medios y altos», precisó CAME en su informe.

