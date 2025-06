La teoría de Yanina Latorre sobre la posible reconciliación entre Wanda e Icardi

Entre románticas fotos y mensajes de amor, el vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez parece crecer cada día más. En ese sentido, los rumores indican que la pareja estaría planeando una vida juntos en Turquía, razón por la cual ella armaría las valijas y lo acompañaría en su regreso a Europa. Sin embargo, en paralelo, diversos gestos y actitudes entre ambos hicieron que sonaran las campanas de una posible crisis entre el deportista y la actriz.

En contexto, la que destaca con una llamativa teoría es Yanina Latorre, quien, al ver la inestabilidad del vínculo entre la modelo y el delantero, no ve lejana la posible reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Es que más allá de su conflicto legal, sus escandalosas discusiones y sus filosos dardos en redes, la panelista sostienen que, muy en el fondo, ambos se siguen queriendo. Todo surgió este martes cuando la conductora de Sálvese quien pueda (América) abrió la cajita de preguntas y respondió las dudas de sus seguidores.

“¿Vuelve Mauro con Wanda?”, le preguntaron a la panelista de LAM (América). Sin lugar a dudas, ella contestó: “Sí”. Luego, otro fanático le preguntó por el vínculo entre el jugador y la mediática: “¿La China tiene miedo de que Wanda y Mauro se vean a solas porque sabe que se van a sacudir las plumas?”. Nuevamente, Latorre afirmó: “Claro”. Por último, un fan quiso saber en qué se basaba Yanina para sostener esta teoría. “¿Por qué pensás y afirmás que vuelven Wanda y Mauro?”, le preguntaron, a lo que ella respondió: “Porque se aman”.

Las especulaciones en el vínculo entre la China y Mauro comenzaron días atrás en un evento familiar de la pareja, el cual se convirtió en un punto de atención mediática después de una etapa de bajo perfil que había generado la impresión de que la pareja atravesaba por un periodo estable. El sábado por la mañana, la actriz y el deportista fueron vistos juntos en el partido de hockey de Rufina Cabré, la hija mayor de la artista con Nicolás Cabré.

Las fotos y videos no demostraron gestos de cercanía entre Suárez e Icardi, y la distancia física en el lugar fue interpretada como reflejo de un posible desgaste. Icardi, actualmente vinculado al Galatasaray de Estambul, debe reincorporarse al club el 4 de julio.

En Infama, Karina Iavícoli reveló que la China evalúa acompañarlo por un período de dos semanas. “La idea de ella es ir 15 días y volver, pero también es desgastante. Por más que me digan que viaja en un avión privado, es un viaje muy lejano. Y ahí también la pareja se va a exponer a una situación: no es lo mismo estar acá, que estar allá solos. Ella sin los hijos… es desgastante”, advirtió la periodista.

Por su parte, Wanda Nara pasa sus días entre divertidas salidas con sus hijas y viajes por el interior del país. En una oportunidad, aprovechó la visita de Quevedo a Buenos Aires para ir a ver al español en su show en el Movistar Arena. En el viaje al estadio, la mediática compartió un video cantando “Wanda”, precisamente la canción del joven que lleva su nombre. “Esa bob@ no juega en mi liga”, escribió, sobre el video, parafraseando una de las frases de la canción, “ese bobo no juega en mi liga”. ¿El detalle? Se la ve haciendo con las manos el gesto de cuernitos, tentada de risa.

Como todo en la vida mediática de la empresaria y su expareja no parece al azar. “Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo/ To’ lo que le hizo ese man le dolió, pero/ A mí no me importa lo que el pirobo diga/ Ese bobo no juega mi liga, yeah/ Es usted o nadie, ¿oyó?/ La vi perreando y todo se jodió, sí/ Te imagino haciendo cosas indebidas/ Abra esa boquita y pida», se oye, en la voz del madrileño que en otro momento de su canción entona “tengo ganas de verte cara a cara/ Él es Maxi López y tú mi Wanda Nara”.