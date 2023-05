La Tigresa Acuña debuta como periodista en el River-Boca del ¡Monumental!

Marcela Acuña sabe de desafíos, sabe de qué va la cosa. La Tigresa, una de las precursoras del boxeo femenino en la Argentina, sabe lo que es pelearla, subirse al ring y dar pelea. Lo hizo, por caso, cuando fue campeona supergallo y pluma. Y lo sabe ahora, por supuesto: este domingo debutará como periodista deportiva nada menos que en el River-Boca en el Monumental.

«Fue una invitación de Luis Fregossi, con todo su equipo de Mundo Boca Radio (Radio Creativa AM 1230), ya que siempre hacemos notas cuando hay un clásico o algo así, y ahora se enteró que estoy estudiando periodismo deportivo y surgió la invitación», le contó a Olé la Tigresa, que está cursando segundo año de la carrera de los dos y medio que propone el ISPED. Y completó: «Qué mejor que seguir ligada al boxeo desde otro lado y sin estar arriba de un ring. Quiero transmitir en palabras o con escritos toda la experiencia que tengo en el boxeo».

Ahora bien, ¿y por qué Boca? «Soy fanática, si bien por ahí no lo saco mucho a la luz y no lo muestro mucho. Es por una cuestión de respeto, de que hoy las redes sociales son muy agresivas, por eso me lo guardó para mí. Por un tema deportivo me costó siempre ir a la cancha, y más cuando era chica porque vivíamos en Formosa», relató.

A sus 46 años, la formoseña se sigue entrenando «a la mañana y a la tarde», aunque «a las 19 ya tengo que cursar» y además en el medio también vive su vida de mamá, esposa y también abuela. «Mis hijos trabajan y bueno, voy yo a buscar a la nena al jardín», se le cae la baba.

Y también estudia rivales y fútbol, claro. «Desde el partido con Racing, que de por sí fue sorprendente porque Boca venía cabizbajo y con muchas bajas importantes como Benedetto, por ejemplo, ya vimos cómo los plantó Almirón, ya fue un ‘cuidado, acá estamos’. Ni hablar cuando River primero empató en el torneo y después fue goleado en Brasil en la Libertadores», dijo.

Y agregó: «Ahí empezamos a soñar un poco más porque Boca está levantando y River no viene muy bien». Acuña también estudió abogacía, psicología, iincursionó en la política nacional y hasta participó de dos Reality Show: el Bailando por un Sueño en 2016 y MasterChef Celebrity Argentina en 2021/2022.

«Yo creo que con Demichelis fueron muy apresurados con eso de que ya está la Michoneta y demás. A mí me parece que Gallardo tuvo un ciclo espectacular, pero no fue tan así desde lo que se decía, me parece que a Demichelis le falta mucho para que se hable así de él. Seguramente mis amigos de River me van a matar, pero bueno, en el ring hay que demostrar como lo hizo Gallardo», siguió con su análisis la Tigresa.

¿¡Qué quiénes son sus ídolos? «Son Riquelme y Palermo, siempre lo fueron. A Martín me lo crucé un par de veces en algunas fiestas deportivas, nos pudimos saludar y sacar fotos, hablé con él, le dije que era mi ídolo. A mí me sorprendió que él me conocía también y había visto mis peleas también. Un genio total. Y desde que estudio periodismo sueño con hacerle una nota, ya se lo dije al equipo de Mundo Boca Radio, me encantaría estar en este mundo haciendo entrevistas y me encantaría que la primera sea a Palermo», avisó.

Y sobre Román, dijo que «se pondrán decir muchas cosas de Riquelme, pero por lo que se ve fomenta una gran confianza a los jugadores, y eso es lo que necesitan, confianza», que «yo entiendo, venís de perder, perder, perder, criticado, cacheteado, aparecen las dudas…» y que «por lo visto Román les da esa serenidad y confianza a los jugadores y están saliendo los partidos que están saliendo».

