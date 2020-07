La “Tigresa” Acuña dio negativo para coronavirus, pero sigue internada en buen estado

Compartir

El cuadro de la púgil campeona del mundo es de neumonía, pero no reviste de gravedad. “Estoy muy bien, con vistas al alta médica” confirmó la formoseña, a quién además se le practicó un hisopado por coronavirus que dio negativo.

La propia Acuña, en breve comunicación con la página especializada A la Vera de Ring, aclaró: “Estoy internada con neumonía, pero ya muy bien. Con vistas al alta médica. Tengo tos, por eso no puedo hablar, pero sin fiebre. Me hicieron el hisopado de coronavirus y dio negativo”.

Acuña, de 43 años, se encuentra internada desde el lunes en el hospital Haedo, a donde llegó con síntomas de fiebre y tos.

La pugilista formoseña, pionera del boxeo femenino en la Argentina, es la actual campeona supergallo de la FIB y tiene un récord de 49 victorias (20 ko),7 derrotas y 2 empates,

La Tigresa, quien declaró el mes pasado que pensaba en “una pelea y un hermoso retiro”,se presentó en el cuadrilátero por última vez el 25 de mayo del año pasado, cuando empató con la cotizada boxeadora mexicana Jackie Nava en un fallo controversial que la perjudicó notoriamente.

En aquel combate, los jueces aztecas exhibieron criterios dispares a la hora de tomar la decisión que resolvió el pleito. Mientras uno de ellos dictaminó el triunfo de la formoseña por 96-94, los otros dos fallaron en una igualdad en 95.

Sobre el ring montado en el estadio de béisbol de Puerto Vallarta, la boxeadora argentina exhibió su mayor jerarquía, pero no logró convencer al jurado localista. Lo llamativo es que ambas protagonistas ya se habían enfrentado en abril de 2009, en una velada desarrollada en el Luna Park de Buenos Aires. Y en aquella ocasión, La Tigresa se impuso en fallo unánime, tras diez asaltos.