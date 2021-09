La “Tigresa” Acuña y Junior Zárate salen a escena en Concordia

Compartir

La mítica formoseña confirmó su reaparición luego de más de dos años para el 25/9 en Concordia frente a Natalia Alderete, en vivo y en exclusiva por TyC Sports y TyC Sports Play. “Quiero estar de nuevo en el primer nivel y disputar un título mundial”, expresó la licencia número uno del boxeo femenino argentino, que a los 44 años luce intacta y lista para nuevos desafíos.

Marcela Acuña, la leyenda del boxeo femenino argentino, reaparecerá el sábado 25 de septiembre en los rings luego de más de dos años y, como durante toda su histórica trayectoria, lo hará en Boxeo de Primera por TyC Sports y TyC Sports Play.

Su rival será la tucumana Natalia Alderete en el semifondo de la velada que se desarrollará en la ciudad entrerriana de Concordia con Leandro Blanc frente al también Junior Zárate en el plato fuerte.

“Volver a subirme a un ring después de tanto tiempo es magnífico. Lo venía esperando, fueron muchos meses de pandemia y espera. Este 2021 lo arranqué pensando en competir y esta vuelta se estiró bastante, pero me siento muy feliz”, expresó la Tigresa, de 44 años y un récord de 49 victorias (20 KOs), 7 caídas y dos empates, en diálogo exclusivo con BoxeoDePrimera.com a la hora de anunciar su esperado retorno.

Su reaparición será de la mano de la promotora OR Promotions, la de toda su trayectoria. “Estoy tranquila y contenta por volver con OR Promotions también. Muy cómoda como siempre y feliz porque los conozco y es una empresa de familia que siempre me apoyaron”, añadió la otrora multicampeona mundial pluma y súper gallo. “Muy felices de trabajar con ella nuevamente. Vamos a poder cumplirle el sueño de volver al Luna Park muy pronto”, destacó Georgina Rivero, una de las cabezas de OR Promotions junto con sus hermanos Sebastián y Natalia.

“Voy a intentar colmar las expectativas de mi público, quiero volver a brillar y disputar un título mundial. Quiero estar de nuevo en el primer nivel y en las grandes ligas”, aseguró la multicampeona mundial y emblema del boxeo nacional.

En su última presentación, el 25 de mayo de 2019, Acuña empató en un fallo polémico ante la mexicana Jackie Nava como visitante pese a haber dominado el choque y demostrado un boxeo muy efectivo frente a una dura y experimentada rival en México.

Acuña tendrá enfrente al “Huracán” Alderete, que nació en San Miguel de Tucumán y posee un registro de tres victorias (1 KO) y tres caídas. Acumula traspiés por puntos ante Anyelen Espinosa, Evelin Bermúdez (ambas en 2018) y Débora López (25/10/2019). Con respecto a su contrincante, la Tigresa analizó: “Viene con toda la sed y el hambre de gloria así que estaré bien preparada. Seguro va a ser una pelea animada y a la altura de las circunstancias”.

