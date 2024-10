La TJUE se puso en contra de la FIFA y podría cambiar normas de las transferencias de jugadores

La FIFA sufrió un duro revés por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y se dio la razón al ex futbolista francés Lassana Diarra en el juicio que mantenían ambas partes. De esta manera, la justicia declaró que son ilegales las actuales normas sobre las relaciones contractuales entre jugadores y clubes al afectar a la transferencia de futbolistas, esto es a la competencia y libre circulación de personas.

Estas condiciones se encuentran en contra de la Unión Europea y los derechos de los trabajadores de los países que integran dicho grupo. Este fallo histórico en contra de la entidad regularizadora del fútbol podría cambiar el panorama actual del mercado de pases y de las transferencias de jugadores.

La disyuntiva comenzó en el año 2014, cuando Lass Diarra demandó al Lokomotiv Moscú por no permitirle rescindir su contrato y de haber sufrido una multa por parte de la institución rusa. El ex mediocampista, que supo vestir las camisetas del Real Madrid, Chelsea, Arsenal y PSG, fue apartado del plantel tras bajar su rendimiento y, según alega el club, por ausentarse de varios entrenamientos sin previo aviso. De esta manera, el cuadro moscovita sancionó al futbolista con 22 millones de dólares y, cuándo el caso llegó a la casa madre del fútbol, negaron la recisión del vínculo porque el francés no había saldado su deuda con la entidad.

Diarra, de 39 años, llevó el caso a la justicia y, después de que el TAS le diera la razón parcialmente y le haya bajado la multa económica a 8 millones, el Tribunal de Comercio de Charleroi se decantó del lado del futbolista. Ahora, varios años después la bomba volvió a explotar. Jean Louis Dupont, abogado del futbolista y el hombre responsable de dictaminar la Ley Bosman que cambió al fútbol en la década del 90, argumentó que la FIFA vulneró las leyes laborales europeas al negarse a emitir el Certificado de Transferencia Internacional que le habría permitido unirse a otro club y ejercer sus derechos como profesional. “Allana el camino para modernizar la gobernanza del fútbol. Es una victoria total”, afirmó Dupont sobre la sentencia del caso de Diarra.

El juicio comenzó a generar revuelo y llegó a las manos del TJUE, que en el día de hoy sentenció a la FIFA como culpable de dicha situación y que las regulaciones actuales no coinciden con el acuerdo de los derechos de la Unión Europea sobre la libre circulación de personas en el ámbito laboral. “El Tribunal de Justicia declara que estas normas en su conjunto son contrarias al Derecho de la Unión. Por una parte, las normas en cuestión pueden obstaculizar la libre circulación de los futbolistas profesionales que desean progresar en su carrera y trabajar para un nuevo club, establecido en el territorio de otro Estado miembro de la Unión. Así, dichas normas suponen que los jugadores y los clubes que deseen ficharlos queden expuestos a riesgos jurídicos importantes, a riesgos económicos imprevisibles y potencialmente muy elevados y a riesgos deportivos serios que, considerados en su conjunto, pueden obstaculizar la transferencia internacional de esos jugadores”, dictamina el parte oficial.

La casa madre del fútbol mundial no tardó en expresar su postura tras el fallo y argumentó que las normas de transferencia actuales rigen según las leyes establecidas. “La FIFA ha tomado nota de la sentencia emitida hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación al caso que involucra al jugador Lassana Diarra. La FIFA está satisfecha de que la legalidad de los principios clave del sistema de transferencias haya sido reconfirmada en el fallo de hoy. La sentencia sólo cuestiona dos párrafos de dos artículos del Reglamento de la FIFA sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, que ahora el tribunal nacional está invitado a examinar. La FIFA analizará la decisión en coordinación con otras partes interesadas antes de hacer más comentarios”, explicó la casa madre del fútbol.