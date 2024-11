La trama real detrás de Iosi, el espía arrepentido: la serie que explora los atentados a la Argentina

No es la primera ni será la última producción inspirada en la historia reciente del país, pero hay algo que distingue a Iosi, el espía arrepentido. Con actuaciones destacadas, una cuidada reconstrucción de época y sin más pretensiones que invitar a la reflexión y a mantener viva la memoria, se animó a explorar en formato serie a los dos atentados que cambiaron la historia de la Argentina para siempre. Desde su estreno en 2022, la producción de Amazon Prime cosechó elogios y nominaciones y su segunda temporada competirá en los Premios Emmy Internacional en la categoría mejor serie de drama, en la ceremonia que se celebrará en Nueva York.

Dirigida por Daniel Burman, basada en el libro homónimo de Miriam Lewin y Horacio Lutzky y protagonizada por Natalia Oreiro, Gustavo Bassani y un gran elenco, la historia bucea y desnuda algunas cuestiones de la Argentina de los 80 y los 90 cuyas consecuencias se proyectan hasta hoy: la política, la corrupción, las relaciones de poder, el espionaje internacional. Y también escarba en asuntos personales, pero igualmente universales, como el amor, la confianza, la traición y la supervivencia. Como epicentros que todavía duelen, los atentados a la Embajada de Israel y a la Asociación Mutual Israelita Argentina, se cobraron 114 muertos y mantienen una perturbadora sensación de impunidad.

Los saltos temporales que plantea la serie proyectan esa mirada posible de la Argentina casi en tiempo real. Desde la plena efervescencia democrática, cuando Iosi se infiltra en las juventudes israelíes, hasta su ascenso y reconocimiento dentro de las grandes esferas de la comunidad durante los 90, donde su tarea recopilatoria tiene un correlato fortuito pero decisivo con los dos atentados. Y como luz al final del túnel, el futuro lo sitúa en 2008, cuando el espía arrepentido busca cerrar las heridas y develar las incógnitas de aquel pasado.

Un juego de espionaje

demasiado real

En su casa del barrio porteño de Flores, pero en una geografía todavía pueblerina de juegos en la calle y paseos en bicicleta, José Alberto Pérez jamás pensó el destino que lo esperaba. Hijo de la clase media trabajadora, cursó el secundario en un colegio industrial y terminó acercándose a la policía por la influencia de un amigo del barrio. Lo apasionaban las historias de espionaje, todo un signo de época de la Guerra Fría, conspiraciones y dobles agentes y vio un escenario propicio para vivir su propia película. El guion estaba por escribirse y no iba a tener mucho para aportar.

A mediados de los años 80, mientras Argentina intentaba consolidar su nueva democracia, algunos sectores de inteligencia y seguridad aún cargaban fuertes prejuicios y métodos heredados de la dictadura. En ese panorama, el agente José Pérez fue entrenado para infiltrarse en la comunidad judía de Buenos Aires, con una tarea delicada y a largo plazo. Fue instruido para investigar a supuestos grupos vinculados al terrorismo de Medio Oriente, y en 1987 sus superiores le asignaron un nuevo objetivo. Bajo las sospechas de teorías conspirativas como el Plan Andinia —una infundada creencia de que el sionismo planeaba establecer un segundo Estado de Israel en la Patagonia—, el agente debía reportar cualquier indicio de “subversión” o “conspiración” en esta comunidad a su superiora, una mujer que representa las prácticas más oscuras de la institución, encarnada por Natalia Oreiro.

Con un cambio de identidad, adoptó el nombre hebreo Iosi y comenzó una vida encubierta que lo llevó a estudiar el idioma, integrarse en grupos y actividades de la colectividad, y construir relaciones que le permitieran ganar la confianza de los líderes. El nivel de infiltración fue tan profundo que llegó a casarse con una profesora de hebreo, sin informar a sus superiores, convencido de que era necesario para seguir avanzando en su misión. También se convirtió en la mano derecha de un hombre fuerte en la comunidad (que interpreta Alejandro Awada), con línea directa a la Casa Rosada, y tuvo que sobreponerse a la desconfianza de otras figuras de la misma importancia. Gajes de un oficio riesgoso del que se volvió un especialista.

Así, durante diez años, Iosi se integró en diversas organizaciones sociales, culturales y políticas de la colectividad judía en Buenos Aires. Se especializó en las tradiciones y costumbres, se unió a actividades y tuvo acceso a documentos confidenciales. Su misión de inteligencia no se limitó a la observación y a la mímesis: entregó planos de edificios sin prever las trágicas consecuencias de sus acciones. En paralelo, y en el rol de doble agente, la geopolítica lo llevaba a uno de los temas calientes de los primeros años de menemismo, ya que el Mossad le encomendó el seguimiento del proyecto del misil cóndor, con implicancia en Oriente Medio en tiempos de la guerra del Golfo.

En marzo de 1992, una potente explosión destruyó el edificio de la Embajada de Israel en Buenos Aires, dejando 29 muertos y cientos de heridos. Iosi colaboró en la búsqueda de supervivientes, impactado por una coincidencia que lo alertó: la custodia policial estaba ausente en el momento del ataque. Dos años después, otro atentado devastó la sede de la AMIA, cobrándose la vida de 85 personas e hiriendo a más de 300. Horrorizado, no tardó en darse cuenta de que él mismo había entregado a sus superiores los planos del edificio de la calle Pasteur.