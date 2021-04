“La transformación que le dio el intendente Jofré a la ciudad es importantísima”, destacó Nadalich

Compartir

El jefe de gabinete de la municipalidad, Mauricio Nadalich, visitó el piso de “Expres en Radio” donde valoró que pese a la circunstancia de la pandemia, el intendente Jorge Jofré en su gestión logró avances importantes en diversos aspectos, lo que mejoró la calidad de vida de los vecinos.

“Venimos de años complejos en diferentes cuestiones, nuestro intendente desde que asumió en el 2015 arrancó con diferentes escenarios, con circunstancias climáticas que fueron complicando y con esta segunda gestión como resumen en la cual se dieron las circunstancias de la pandemia, algo inesperado que nos afecta a todos, dentro del municipio se dio una transformación en la ciudad, cuando el intendente asume le planteó a los vecinos una propuesta de ciudad que hoy está plasmada, se viene llevando adelante con sus complicaciones, muchas veces porque el contexto no era lo que uno esperaba en la primera gestión, en un segundo periodo donde nos toca una pandemia y donde todo lo proyectado se hace lento, pero de todas formas le dio esa mirada de municipio participativo, inclusivo, moderno, con el fin de ir mejorando y dándole una mejor perspectiva para todos los vecinos de la ciudad”, destacó.

“La pandemia complicó todo, pero se viene trabajando para el futuro, en algún momento todo se va a ir acomodando y tenemos que estar preparados como municipio, como ciudad, para empezar a utilizar todas esas herramientas, todas son infraestructuras que se van armando para poder brindarle esa cara que tiene la ciudad en la cual las personas que vienen de afuera lo reconocen”, valoró.

“La transformación que dio el intendente a la ciudad es importantísima, dejó de ser un municipio solo dedicado al mantenimiento, basura, barrido e iluminación para darle un perfil más humanista con áreas sociales, con cuestiones de género, turismo, deporte, trabajando íntegramente en toda la ciudad, en los barrios con el fin de ir mejorando esas circunstancias y generando infraestructura con el fin de mejorar la calidad de los ciudadanos”, subrayó Nadalich.

El funcionario comunal explicó además que por el crecimiento de la ciudad, se necesitan más herramientas para brindar los servicios, “la infraestructura con la que contábamos para poder brindar servicios a todos los vecinos quedó chica, tuvimos una ampliación del ejido municipal, creció mucho en territorio y para poder llegar a todos los lugares necesitamos mucho más equipamientos, por convenios con el gobernador se llevaron adelante en distintos barrios de la ciudad obras de pavimentación, tenemos más de 400 cuadras de obras de pavimentación”, destacó.

Traslado del Mercado

“Con el traslado del Mercado Frutihortícola funcionará ahí el segundo Centro Cívico con el que los vecinos van poder hacer reclamos, trámites, todo lo que necesiten va a estar ahí con equipamiento propio para la jurisdicción”, destacó.

Asimismo aseguró que la mudanza “está próxima a concretarse, este es un trabajo arduo que se hizo, se llevó adelante un contrato con la Sociedad Rural para comodidad de las personas, la tranquilidad para los mayoristas que estén cómodos y que el servicio que puedan brindar a los clientes sea el mejor. Ya estamos próximos a su inauguración, se firmaron los contratos, el acompañamiento de los mayoristas fue excelente, ese va a ser realmente un polo económico importante porque ya hay un local atrás que es de una firma importante que está instalada en la zona donde se va a potenciar el desarrollo económico”.

“Tendrán su playa propia para descargar todo, da seguridad en el lugar donde está, es una zona donde las dimensiones que tiene permiten poder crecer dentro del predio en infraestructura, te permite poder agregar otro tipo de producto, va a ser un polo comercial y económico que le va a dar vida a esa zona que creció mucho”, subrayó.

Recursos de la Municipalidad

De la misma forma, recordó que “cuando asumimos la gestión era muy bajo el nivel de recaudación que tenía la Municipalidad, hubo un acompañamiento de los vecinos, se modificó el código tarifario municipal y debemos agradecerle al vecino por el compromiso que tomó, la coparticipación y mejorar la recaudación es lo que permitió ir haciendo obras por administración en diferentes puntos de la ciudad e ir mejorando día a día”.

También contó que para este año tienen diversos proyectos de obras que contemplan veredas, comunitarias, ripios, accesos saludables, plazas, pavimentos, “más de 30 obras que se van a ejecutar en diferentes puntos de la ciudad”, expresó.

“Vamos a estar presentes como siempre con trabajos en diferentes puntos, los vecinos acompañan y cuidan mucho, hay sectores de los barrios donde la gente se organiza y viene llevando adelante un compromiso ciudadano para ir cuidando, todas estas obras son destinadas a los barrios y hay que cuidarlas”, indicó.

“Hay obras de infraestructura para las cuales necesitamos financiamiento, hay convenios del intendente con el gobernador para pavimento, también estamos haciendo pavimentos por financiamiento compartido donde los vecinos ponen los materiales y el municipio la mano de obra y el equipamiento para llevarlo adelante”, expresó.

“Los pavimentos no son obras baratas, tienen un costo elevado y los fondos con los que cuenta el municipio no alcanzan para hacerle frente a ese tipo de obras que están planificadas en las proyecciones, pero se complica con el financiamiento y le ocurre a todos los municipios del país donde se necesita financiamiento federal para lograrlas”, explicó.

Para finalizar dejó un mensaje a los vecinos ante este tiempo tan peculiar de pandemia. “Estamos en una situación complicada para todos, nos puede tocar a cualquiera, acá no hay distinción de nada, tenemos que cuidarnos, usar el barbijo, alcohol en gel, mantener el distanciamiento social, todos somos responsables de tratar de contener esto, debemos cuidar más que antes para evitar contagios y podamos salir adelante juntos, respetar las medidas de precaución que es lo único que nos va a permitir hacerle frente a este virus”, culminó.

