La tristeza de la exnovia deLiam Payne, Kate Cassidy, en el primer aniversario de su muerte

El calendario marcó una fecha imposible de esquivar: hace un año, Liam Payne fallecía, dejando un vacío que ni el paso del tiempo ni la distancia lograron atenuar para Kate Cassidy, su última pareja. Frente al aniversario, la influencer decidió rendir homenaje en redes sociales, compartiendo imágenes en blanco y negro que guardan la promesa de un amor que no busca olvido, sino memoria.

En la primera foto, Kate y Liam están tumbados juntos sobre la nieve. Ella cubre su rostro casi por completo con una bufanda gruesa y un gorro, solo los ojos dejan ver el mundo; él, con gorro y abrigo oscuro, muestra una sonrisa abierta. Cassidy tiene sus manos alrededor del cuello de él en un abrazo, el gesto pequeño, cotidiano, natural, que en la imagen lo dice todo. La foto en blanco y negro intensifica los contrastes: prendas oscuras, superficie clara, dos figuras que parecen protegerse mutuamente de un frío que no es solo de nieve.

La segunda postal es aun más íntima. La pareja reposa en una cama: Cassidy de costado, sonrisa tranquila, ojos cerrados; Payne la abraza con fuerza con su brazo izquierdo, tatuaje al descubierto. Nada interrumpe el momento, ni la tenue luz ni la cotidianeidad del entorno. El rostro de ella se acerca al de Payne como si buscara que el tiempo se detuviera. Y sobre la imagen, las palabras escritas por Kate rasgan el silencio: “Hoy se cumple un año completo sin ti aquí. Siempre odiaré las despedidas. Te extraño Liam”. Todo el texto rematado por una hilera de corazones púrpura que llenan el espacio de un cariño indeleble.

El homenaje de la modelo habla de un luto que no se disimula: imágenes, palabras, memoria y dolor, tejidos en la cotidianeidad perdida. Las redes sociales se convirtieron en el escenario donde la ausencia se dice sin filtros, donde lo privado asume forma de tributo público. Liam Payne, eterno en blanco y negro, sonríe desde el fondo de las imágenes. Queda la pregunta suspendida: ¿se cura alguna vez la despedida de quienes hemos amado? Por ahora, Cassidy responde con una certeza: “Te extraño, Liam”.

En esta fecha teñida de emociones y memoria, la influencer no dudó en compartir con sus seguidores el rincón más personal de la historia que la unió a Liam: el lugar donde se conocieron.

El vínculo entre Liam y Kate comenzó lejos de las cámaras y los flashes, en un contexto sencillo y genuino. Fue en septiembre de 2022 que sus caminos se cruzaron por primera vez en Charleston, Carolina del Sur. Ella, estadounidense e influencer de moda, trabajaba como moza en un bar llamado Ritual, ajena a cualquier guion de romance de celebridad. No hubo paparazzis ni registros secretos: solo una mesa, una charla y la chispa inicial de lo que pronto se convertiría en una historia de amor. En el primer aniversario sin él, Kate regresó a ese mismo bar en un conmovedor homenaje personal y virtual, que la ayudó a transitar una fecha difícil.

A través de su cuenta de Snapchat, Cassidy se animó a grabar cada rincón y cada recuerdo. Filmó la mesa donde tuvieron su primera cita, el lugar exacto donde lo atendió esa noche trabajando, hasta la terraza donde asegura que Liam se sentó la primera vez, rodeado de amigos.

“Okay, por favor ignoren cómo me veo porque no estoy teniendo un buen día. Esto es donde Liam y yo nos conocimos por primera vez. Había una cabina, lo prometo. No estábamos simplemente aquí. Y luego él estaba sentado aquí, Connor estaba sentado aquí, y yo estaba de pie aquí”, relató con voz entrecortada y sin poder evitar la emoción. El video, cargado de detalles íntimos, conmovió a miles de fans y seguidores que recordaron al artista junto a ella.